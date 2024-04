Investigadoras de CEU UCH estudian mecanismos moleculares de la artrosis para detectar potenciales dianas terapéuticas

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadoras de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) lidera un estudio publicado en International Journal of Molecular Sciences que pretende avanzar en el conocimiento de los mecanismos moleculares de la artrosis para detectar potenciales dianas terapéuticas.

Este trabajo compara el potencial inflamatorio y de resorción ósea de las células progenitoras de osteoclastos en pacientes con artrosis frente a individuos sanos, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así, ha apuntado que los resultados de la caracterización de células progenitoras de osteoclastos permitirían identificar nuevos biomarcadores para el diagnóstico y el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas en la patología de la artrosis.

Este estudio ha sido realizado en colaboración con el Laboratorio de Medicina Molecular de la Université Côte d'Azur de Niza, el Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma del Hospital Clínico Universitario de València y el Instituto Interuniversitario de Investigación para el Reconocimiento Molecular y el Desarrollo Tecnológico (IDM) de la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV).

La artrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago articular que cursa con inflamación crónica de bajo grado y afecta principalmente a la población mayor, ha detallado la CEU UCH. Asimismo, ha comentado que en la progresión de la artrosis, los monocitos desempeñan un papel fundamental dada su implicación en la respuesta inflamatoria y su capacidad para diferenciarse en osteoclastos, células encargadas de la resorción ósea.

Con el fin de conocer mejor los mecanismos moleculares de estas células, el citado equipo de investigación --formado por las profesoras de la Universidad CEU Cardenal Herrera Isabel Guillén, Lidia Ibáñez, Paloma Guillem y Marta Marín-- ha realizado el estudio comparativo entre personas sanas y pacientes con artrosis cuyos resultados han sido publicados en la revista científica International Journal of Molecular Sciences.

El artículo 'New Insights into the Pro-Inflammatory and Osteoclastogenic Profile of Circulating Monocytes in Osteoarthritis Patients', recoge los resultados del trabajo de estas investigadoras en colaboración con los mencionados centros de investigación. En él se analiza la expresión de marcadores de superficie celular y de genes implicados en la osteoclastogénesis y en la inflamación.

Isabel Guillén, investigadora principal del grupo, ha señalado que la importancia de este estudio "radica en la escasa información que existe acerca del perfil molecular de las células progenitoras de osteoclastos circulantes en la sangre periférica de pacientes con artrosis en comparación con individuos sanos".

Los resultados muestran "diferencias significativas en la expresión de diversos marcadores génicos y de superficie celular, los cuales abren nuevas perspectivas para la identificación de nuevos biomarcadores hacia un diagnóstico más precoz de la artrosis y como dianas terapéuticas para el desarrollo de futuros tratamientos", ha agregado la universidad.

EQUIPO INVESTIGADOR

Las investigadoras de los Departamentos de Ciencias Biomédicas y de Farmacia de la CEU UCH participantes en el estudio --Isabel Guillén, Lidia Ibáñez, Paloma Guillem y Marta Marín-- son miembros del grupo de investigación 'Aplicación Clínica de las Células Mesenquimales Procedentes del Tejido Adiposo'.

En este estudio han colaborado con los investigadores Matthieu Rouleau y Claudine Blin-Wakkach, del Laboratorio de Medicina Molecular de la Université Côte d'Azur de Niza (Francia); Antonio Silvestre, del Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma del Hospital Clínico Universitario de València, y María Luisa Ferrándiz, del Instituto Interuniversitario de Investigación para el Reconocimiento Molecular y el Desarrollo Tecnológico (IDM), de la Universidad de Valencia (UV) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Esta investigación ha sido financiada por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; el Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades; el programa de financiación de la investigación de las Universidades CEU y el Banco Santander; y la Universidad CEU Cardenal Herrera.