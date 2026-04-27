Investigadoras de la FHGV colaboran con equipos de referencia en investigación biomédica en Nueva York

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia (FHGV) continúa reforzando su proyección internacional con la participación de su personal investigador en una iniciativa de intercambio científico en un centro de referencia en investigación biomédica en Nueva York, según ha informado la entidad en un comunicado.

Esta iniciativa ha sido posible tras el reconocimiento a Ester Munera, investigadora de la Fundación, en unas jornadas de intercambio científico entre España y Estados Unidos, orientadas a fomentar la colaboración internacional y el desarrollo de la carrera investigadora.

La actividad se ha desarrollado en el Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Nueva York), donde Munera, junto a Eloisa Jantus y Silvia Calabuig, ha participado en diversas reuniones científicas y actividades de intercambio con equipos de investigación en áreas como la biología tumoral, la inmunología y el desarrollo de nuevas terapias.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Consejo España-EEUU y la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, tiene como objetivo fomentar la colaboración científica y el impulso de redes internacionales de investigación.

En el ámbito de la oncología, el equipo ha trabajado con investigadores especializados en el estudio del comportamiento de las células tumorales, y ha abordado aspectos como la latencia tumoral, la biopsia líquida y el uso de modelos tridimensionales.

Este intercambio ha permitido identificar intereses comunes, especialmente en el estudio de la interacción entre células tumorales y su microambiente, y plantear nuevas líneas de trabajo, como la evaluación de biomarcadores en sangre con potencial predictivo de metástasis cerebral en cáncer de pulmón y mama en estadios iniciales.

Por otra parte, la colaboración con especialistas en inmunología ha permitido avanzar en el estudio de nuevas vacunas intranasales frente a SARS-CoV-2 y su comparación con otras estrategias vacunales, así como el análisis de la relación entre infecciones respiratorias, respuesta a inmunoterapia y riesgo de cáncer de pulmón. Estas líneas abren nuevas oportunidades para investigar la interacción entre infecciones virales y la evolución de enfermedades oncológicas.

Durante el encuentro también se ha celebrado un seminario científico en el que se han presentado las principales líneas de trabajo del laboratorio de Oncología Molecular de la Fundación, centradas en modelos 3D in vitro derivados de pacientes. Esto ha facilitado el establecimiento de contactos con entidades del ámbito biotecnológico y la apertura de nuevas vías de colaboración en terapias avanzadas.

La actividad ha permitido consolidar sinergias con grupos internacionales de referencia y sentar las bases para futuros proyectos conjuntos, así como para la participación en iniciativas científicas internacionales.