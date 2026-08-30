Investigadores analizan cómo la 'batalla' televisiva de La Revuelta y El Hormiguero refleja la polarización política

David Broncano y Pablo Motos - TVE/ANTENA 3

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Salamanca (USAL), publicado en la revista científica 'Journalism & Media (JCR Communication Q2)', concluye que buena parte de la cobertura mediática sobre los programas de televisión La Revuelta y El Hormiguero acabó reflejando la polarización ideológica de la sociedad española, convirtiendo una competición en el 'access' prime time de la televisión en un fenómeno político y cultural.

El estudio, desarrollado por Germán Llorca-Abad (UPV) y Alberto E. López-Carrión (USAL), analiza cómo diferentes medios digitales españoles construyeron el relato en torno a los espacios presentados por David Broncano en Televisión Española y Pablo Motos en Antena 3, durante el primer año de competencia directa entre ambos.

Para ello, estudiaron un total de 385 noticias publicadas entre abril de 2024 y marzo de 2025 en cinco de los principales diarios digitales españoles: El País, El Mundo, El HuffPost, 20 Minutos y ABC. Su objetivo era analizar si la línea editorial de cada medio influía en la representación de ambos programas.

"La cobertura de estos medios fue más allá del análisis de datos de audiencia o de los contenidos televisivos. La orientación ideológica de cada uno de ellos condicionó la forma de presentar tanto los programas como a sus presentadores, generando narrativas diferenciadas que conectaban con debates políticos y culturales más amplios", señala Germán Llorca, investigador del grupo ArtiCom del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Además, el estudio identifica distintos patrones para cada formato: el Hormiguero aparece asociado muchas veces a conceptos e ideas como liderazgo, fortaleza competitiva, experiencia y capacidad para atraer grandes invitados. Por su parte, La Revuelta se vincula a ideas como innovación televisiva, capaz de conectar con públicos jóvenes y de renovar la oferta televisiva tradicional.

Sin embargo, el estudio concluye que la diferencia más importante no se da en la descripción de los programas, sino en la carga simbólica que fue adquiriendo la batalla televisiva. La rivalidad terminó interpretándose en los medios como una confrontación entre modelos culturales, generacionales e incluso ideológicos distintos.

"Los medios no contaron únicamente la rivalidad televisiva entre Broncano y Motos, no se limitaron a informar sobre la 'batalla' televisiva, sino que construyeron relatos diferentes en función de sus líneas editoriales, seleccionando fuentes, argumentos y enfoques que reforzaban determinadas visiones sobre cada programa, reforzando así esa polarización presente en la sociedad española", concluye Alberto E. López-Carrión.