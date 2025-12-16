Investigadores identifican alteraciones metabólicas y oxidativas que podrían mejorar el tratamiento de la miopía

Grupo de investigadores del CEU - IRENE BERNAD

Investigadores de distintos centros han descrito el perfil metabólico completo del humor acuoso ocular en distintos grados de miopía en un trabajo en el que han identificado el glutatión y varios metabolitos energéticos como "biomarcadores clave" en el ojo miope. Sus resultados demuestran que la miopía, que afecta a una cuarta parte de la población, no solo está asociada al estrés oxidativo, sino también a alteraciones en el metabolismo celular, lo que abre la puerta a nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas.

El grupo de investigación sobre 'Mecanismos fisiopatológicos y de protección de enfermedades oculares' de la CEU UCH ha colaborado en este estudio con investigadores de la Universitat de València, el Incliva y el Instituto de la Retina y Enfermedades Oculares, según ha informado la CEU UCH en un comunicado.

La miopía afecta actualmente a una cuarta parte de la población mundial, aunque se estima que en 2050 esta cifra podría elevarse al 49,8 por ciento de la población. En el caso de la alta miopía, esta puede provocar cambios degenerativos en el segmento posterior del ojo, que en algunos casos conducen a la ceguera.

El estudio ha descrito el perfil metabólico completo del humor acuoso en pacientes con alta miopía, baja miopía y sin miopía. Sus resultados "no solo confirman la relación entre la progresión de la miopía y el estrés oxidativo: también sugieren que está asociada a alteraciones en el metabolismo celular que podrían convertirse en nuevas dianas terapéuticas".

En estudios previos, el grupo de investigación en 'Mecanismos fisiopatológicos y de protección en enfermedades oculares' (Mefipreno) de la CEU UCH aplicó la metabolómica para caracterizar el humor acuoso humano y encontró, por primera vez, diferencias metabólicas significativas en pacientes con alta y baja miopía.

También detectaron que el estrés oxidativo forma parte de las bases moleculares que participan en la aparición y el agravamiento de la miopía. "Por eso, el objetivo de este nuevo estudio ha sido ampliar nuestra investigación metabolómica previa, centrándonos en la interrelación en el humor acuoso de posibles metabolitos con el estrés oxidativo a través de un estudio clínico, realizado en pacientes con miopía, alta miopía y no miopes sometidos a cirugía de cataratas", ha destacado Francisco Bosch, investigador principal del Grupo Mefipreno de la CEU UCH.

DETECCIÓN DE NUEVOS BIOMARCADORES

En un primer grupo con 116 pacientes han realizado un análisis de metabolitos en el humor acuoso mediante resonancia magnética nuclear. Según ha explicado el profesor de la CEU UCH Salvador Mérida, primer autor del estudio, "esta identificación de metabolitos resulta muy útil, ya que pueden convertirse en biomarcadores en etapas iniciales de distintas enfermedades oculares. Detectamos un total de 59 metabolitos y 31 diferencias principales de metabolitos en el humor acuoso de los distintos grupos de estudio. Muchos de estos metabolitos se han encontrado directa o indirectamente relacionados con el estrés oxidativo asociado a las condiciones del ojo miope".

En una segunda parte del estudio, sobre 73 pacientes, "hemos podido demostrar por primera vez variaciones significativas en el glutatión reducido y oxidado en el humor acuoso en todos los tipos de pacientes. La función principal del glutatión es actuar como antioxidante, protegiendo las células frente al daño causado por los radicales libres y el estrés oxidativo. Medir el glutatión en el humor acuoso permite evaluar el nivel de estrés oxidativo en el ojo y confirmar su relación con la progresión de la miopía", ha añadido el profesor Mérida.

En cuanto a la relevancia de los resultados obtenidos, el profesor Francisco Bosch ha subrayado que el mapa metabólico completo del humor acuoso realizado en este estudio "identifica biomarcadores potenciales", lo que abre la puerta "a nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas para la miopía basadas en metabolómica".

Y también presenta la primera evidencia de variaciones "significativas" de glutatión en humor acuoso: "nunca antes se había demostrado esta diferencia entre grupos de alta miopía, baja miopía y control, lo que refuerza la hipótesis de que el estrés oxidativo juega un papel clave en la progresión de la miopía".

El estudio, publicado en la revista científica 'Antioxidants', ha sido liderado por los investigadores del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH Salvador Mérida y Francisco Bosch, investigador principal del Grupo Mefipreno; Carmen Desco, investigadora de este mismo departamento en la CEU UCH y de la Fundación de Oftalmología Médica (FOM) de la Comunidad Valenciana; Amparo Návea, investigadora del Instituto de la Retina y Enfermedades Oculares de Valencia; Bernardo Celda, del departamento de Química Física de la UV y José Manuel Morales-Tatay y Mercedes Pardo-Tendero, del Departamento de Patología de la UV y del Instituto de Investigación Biomédica Incliva de València.