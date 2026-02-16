Investigadores de la UA presentan un sistema basado en IA para identificar tiburones y rayas

Imágenes de especies de elasmobranquios captadas en lonjas españolas y procesadas con la aplicación e-Lasmobranc - UA

ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado un nuevo método basado en inteligencia artificial (IA) capaz de identificar tiburones y rayas, incluso cuando no existen imágenes previas.

Conocidas como elasmobranquios, algunas de estas especies se encuentran entre las más amenazadas del planeta y su correcta identificación es "clave" para la conservación de la biodiversidad y la gestión pesquera.

Esta aplicación web combina conocimiento ya generado, como descripciones de expertos, imágenes e ilustraciones o la clasificación biológica de las especies, con modelos avanzados de visión por computador.

Gracias a este enfoque, la tecnología es capaz de distinguir con una simple fotografía especies muy similares entre sí sin necesidad de entrenar el modelo con grandes bases de datos, "algo especialmente valioso en contextos donde la información es escasa", de acuerdo con la UA.

"Tiene aplicaciones claras en el control de la biodiversidad, la detección de especies protegidas y en la monitorización ecológica, ya que la aparición de determinadas especies puede indicar desequilibrios o amenazas en el ecosistema. El objetivo es doble: proporcionar una herramienta útil para los sectores relacionados con el mar y, al mismo tiempo, contribuir a la protección y conservación", han apuntado.

Este "avance" es uno de los resultados del proyecto 'Nuevas tecnologías y avances en el conocimiento de elasmobranquios del levante español (e-Lasmobranc)', presentado en una jornada sobre tiburones y rayas celebrada el pasado martes en la Fundación Mediterráneo de Cartagena (Murcia)

Liderado por la catedrática de Zoología Francisca Giménez Casalduero, forman parte del proyecto investigadores del grupo de investigación de Biología Marina, adscrito al Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, del grupo de investigación de Arquitecturas Inteligentes Aplicadas del Departamento de Tecnología Informática y Computación y del Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR) de la UA.

Desde mediados de 2024, el equipo ha llevado a cabo distintas acciones para ampliar el conocimiento científico de estas especies y promover su conservación. De hecho, ha colaborado con distintas administraciones nacionales y regionales para definir la protección de Áreas Importantes para Tiburones y Rayas o zonas ISRA, por sus siglas en inglés, y para la inclusión de especies de elasmobranquios en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), entre otros catálogos.

CAPTURAS OCASIONALES DE TIBURONES

Además, han analizado la presión sobre estas especies de la pesca profesional, con 30 días de muestreo, 66 barcos y 394 desplazamientos en la zona de interés para la conservación de los elasmobranquios ISRA Murcia-Pockmarks (sureste de España), y de la pesca deportiva, con más de 270 encuestas realizadas en casi una decena de campeonatos realizados en Alicante y la Región de Murcia. Los datos revelan que existen capturas ocasionales de tiburones (cuatro por ciento) y son más frecuentes las de rayas (39%).

Por otro lado, para facilitar la colaboración de profesionales y aficionados a la pesca, el equipo de la UA ha elaborado un protocolo de toma de imágenes en abierto, según un comunicado de la institución académica.

RECURSOS DIDÁCTICOS

El proyecto ha concluido con "importantes avances" en concienciación con la elaboración de recursos didácticos destinados a escolares de primaria, como el juego Sharkastica y fichas divulgativas con información relevante sobre especies como el pez obispo ('Aetomylaeus bovinus'), tiburón blanco ('Carcharodon carcharias'), guitarrón ('Glaucostegus cemiculus'), mantarraya gigante ('Mobula birostris') o el tiburón ballena ('Rhincodon typus').

También han organizado talleres educativos en los que han participado más de 270 estudiantes de centros de secundaria y bachillerato de Santa Pola, Pilar de la Horadada, Elche, Alcoi, Ibi y Kragero (Noruega). Todas estas acciones han estado acompañadas de la campaña 'Desmontando a Spielberg', difundida tanto en redes sociales como en jornadas específicas.

El proyecto e-Lasmobranc cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) de la Unión Europea.