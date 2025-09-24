Investigadores de la UPV lideran un proyecto europeo para reforzar la seguridad del tráfico aéreo con satélites

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo SNA-ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV) coordinan el proyecto europeo SATERA (Space-based composite ADS-B and multilateration system validation through scalable simulations) que busca mejorar la vigilancia del tráfico aéreo mediante el uso de satélites, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así, ha señalado que el sistema ADS-B espacial (SB ADS-B) permite que las aeronaves transmitan automáticamente su posición a satélites, una circunstancia que "resulta especialmente útil en zonas donde no se pueden instalar estaciones terrestres, como los océanos".

Esta tecnología "contribuye a optimizar rutas y altitudes, reducir emisiones contaminantes y aumentar la capacidad del espacio aéreo, aunque todavía presenta desafíos de seguridad", ha añadido la UPV.

"Estos retos no son solo teóricos: recientemente, un incidente en el vuelo de la presidenta de la Comisión Europea sobre Bulgaria puso de manifiesto la necesidad de reforzar la integridad de las transmisiones y garantizar la seguridad del tráfico aéreo", ha señalado el responsable del grupo SNA-ITACA y coordinador del proyecto, Juan Vicente Balbastre.

El ADS-B se ha consolidado como uno de los pilares del Control de Tráfico Aéreo (ATC) de nueva generación y es considerado esencial para la aviación del futuro, ha concretado la UPV. Sin embargo, ha añadido, su dependencia de datos GNSS y de protocolos abiertos plantea riesgos que SATERA busca resolver.

La institución académica ha explicado que para ello, el proyecto está desarrollando un nuevo sistema --se trata de un estimador de integridad-- que combina señales de satélites de órbita baja (LEO) y que permitirá reforzar la fiabilidad de la vigilancia aeronáutica".

"Además, será independiente de los actuales sistemas GNSS, reduciendo la vulnerabilidad frente a interferencias o fallos, y garantizando la seguridad en zonas donde hoy existen limitaciones de vigilancia", ha apostillado Juan Vicente Balbastre.

Financiado por el programa europeo SESAR 3, SATERA reúne a seis socios internacionales y tendrá una duración de treinta meses, hasta diciembre de 2026.

"MÁS SEGURO, SOSTENIBLE E INDEPENDIENTE"

Además de incrementar la seguridad del tráfico aéreo, esta iniciativa "contribuirá a reducir emisiones de gases de efecto invernadero mediante rutas más eficientes, aumentar la capacidad del espacio aéreo, especialmente en vuelos de larga distancia, y reforzar la soberanía europea".

"Con SATERA, queremos avanzar hacia un sistema de vigilancia aérea más seguro, sostenible e independiente, fundamental para la aviación del futuro", ha manifestado Juan Vicente Balbastre.