Investigan una agresión supuestamente racista a un hombre por un grupo de jóvenes en Tavernes de la Valldigna

Archivo - Coche de la Guardia Civil en imagen de archivo. - ARCHIVO

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga una agresión supuestamente por motivos racistas a un hombre por parte de un numeroso grupo de jóvenes en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna durante el pasado fin de semana, según han confirmado fuentes del instituto armado. Los agentes disponen de un video en el que se ha grabado toda la escena para identificar a los participantes en la agresión --de los que alguno ya ha sido identificado-- para proceder a su detención.

El video, difundido en redes sociales, muestra una primera agresión con un objeto de cristal al hombre por parte de los uno de los participantes y, posteriormente, cómo la víctima recibe numerosos golpes, puñetazos y patadas en el cuerpo --también en la cabeza-- por parte de más personas --algunas en apareciencia menores de edad-- mientras estaba en el suelo.

Otras jóvenes que presenciaban los hechos gritan y algunas piden que paren el ataque. El hombre puede marcharse pero supuestamente vuelve a ser agredido más adelante en la misma calle mientras recibe insultos y se insta a agredirle.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, ante la difusión del video en el que se refleja la "agresión física y conductas con posibles connotaciones racistas o xenófobas", ha expresado su condena "más firme" ante "cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia", según señala en un comunicado en sus redes sociales.

"Tavernes es un pueblo diverso, acogedor y plural, donde conviven con normalidad familias de diferentes procedencias. Una convivencia construida durante muchos años gracias también al trabajo de un rico tejido asociativo y de voluntariado, con entidades como Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Ajuda al Tercer Món o Manos Unidas, entre muchos otros, que contribuyen diariamente a la integración, el acompañamiento y la cohesión social en nuestro municipio", indica el consistorio.

Con la información disponible, el consistorio subraya que es un "hecho aislado que no representa la convivencia ni los valores de la sociedad vallera" y señala que seguirán colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad y actuará, dentro de sus competencias, con "toda la firmeza necesaria".

"Tavernes es y continuará siendo un pueblo de convivencia, respeto y diversidad. Ante la violencia, el racismo y la xenofobia, toleraància cero", defiende.