Investigan a un hombre por colocar una piedra sobre las vías del tren en Xilxes

CASTELLÓ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de daños en vía férrea tras colocar una piedra en las vías del tren en la localidad castellonense de Xilxes, aunque sin ocasionar riesgo de descarrilamiento.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de agosto en el tramo de Cercanías que comunica las localidades castellonenses de Xilxes y La Llosa.

Según la denuncia presentada por un representante de Adif, en la vía se colocó una piedra sobre la que pasó un tren sin ocasionar riesgo de descarrilamiento. También se depositó una traviesa de madera sobre la línea, lo que provocó un retraso de aproximadamente cinco minutos en el servicio ferroviario.

Las diligencias, iniciadas por la Policía Local de Xilxes y posteriormente traspasadas a la Guardia Civil, recogían la manifestación de varios testigos. Uno de ellos identificó al investigado como la persona que se encontraba dentro del recinto vallado de las vías férreas en el momento de los hechos.

La investigación, en manos del puesto de la Guardia Civil de Almenara, sigue su curso para esclarecer completamente las circunstancias y determinar las responsabilidades penales correspondientes.