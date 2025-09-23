Investigan un intento de robo con carga explosiva en un cajero de Orihuela Costa

Estado del cajero tras el intento de robo con carga explosiva - ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS POR LA COSTA

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil investigan un intento de robo con una carga explosiva en el cajero de un banco ubicado en Orihuela Costa (Alicante). De momento, no hay detenciones por estos hechos, según han apuntado fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este lunes de madrugada en una zona comercial, sobre las 04.58 horas, cuando se produjo esa acción con la que la autoría, que aún está por determinar ya que huyó del lugar, trató de obtener el botín del cajero, algo que finalmente no sucedió.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Benemérita ha asumido la investigación. Además, este lunes se desplazaron a la zona especialistas en desactivación de explosivos para analizar qué material y sistema se emplearon para el intento de robo.

Por su parte, la asociación vecinal Unidos por la Costa ha difundido a través de su cuenta de Facebook una imagen en la que se pueden observar los daños causados en el cajero de la sucursal bancaria tras el intento de robo con carga explosiva.