Investigan la muerte de un niño 9 años tras caer de un séptimo piso en Sagunt en Nochebuena

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un niño de nueve años tras caer desde un séptimo piso en un edificio de Sagunt (Valencia) en Nochebuena, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del día de Navidad, tras celebrarse la Nochebuena, en una vivienda de Sagunt desde la que se precipitó un niño de nueve años y falleció.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Local de Sagunt y de la Policía Nacional, así como de la Policía Científica para recoger pistas y averiguar qué había podido pasar.

La Unidad de Atención a Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se quedó con la investigación, que todavía hoy continúa abierta. Se estudia si la muerte del niño pudo ser accidental o intencionada --suicidio--. Lo que sí se descarta es algún tipo de criminalidad y problemas escolares o bullying.