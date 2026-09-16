Investigan a un vecino de les Alqueries por la muerte de su perro tras dejarlo en la terraza sin comida ni agua

CASTELLÓ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años de la localidad de les Alqueries (Castellón) como presunto responsable de un delito contra los animales tras dejar presuntamente a su perro en la terraza de su vivienda sin acceso a comida y agua hasta provocarle la muerte, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Borriana, tras recibir el pasado mes de abril por parte de la Policía Local de esta misma localidad, unas diligencias donde se informaba de un fuerte olor que provenía de una vivienda del municipio.

Durante la fase de investigación, dentro de las gestiones llevadas por los agentes y circunstancias observadas en inspección ocular y tras trasladar el cadáver del animal al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, los investigadores concluyeron que las causas del fallecimiento estaban relacionadas con "una situación prolongada de abandono y ausencia de los cuidados básicos necesarios para garantizar su supervivencia y bienestar".

Así mismo, se pudo constatar que el propietario del cánido fallecido lo dejó abandonado en la vivienda desde hacía meses y fue hallado en una situación muy precaria, rodeado de gran cantidad de excrementos. Por todo ello, el Seprona ha remitido las diligencias a la Sección de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules, señalando las posibles responsabilidades penales ante el presunto responsable.

La Guardia Civil recuerda que el abandono o la omisión de asistencia veterinaria ante signos de enfermedad o dolor puede ser constitutiva de delito, incluso aunque el animal permanezca con su dueño. Los propietarios son responsables del bienestar de sus animales, debiendo garantizar asistencia veterinaria y evitar cualquier sufrimiento evitable. En caso de detectar situaciones similares, se recomienda informar de inmediato al Seprona (062) o a la Policía Local, aportando la máxima información posible.