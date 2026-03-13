El IPC sube al 2,6% en la Comunitat en febrero

Archivo - Clientes y vendedores del mercado de Ruzafa en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,6% en la Comunitat Valenciana en febrero en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de febrero la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en la Comunitat Valenciana aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,2%.

Donde más subieron los precios en la Comunitat respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,3% más que en febrero de 2025 (+0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,1% más (+0,2 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,7% más (-0,9 puntos) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 3,3% más (-1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,1% (+1,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%.

Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunitat Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Catalunya (2%) y Castilla-La Mancha(2%).

Galicia (+0,3%), Extremadura (+0,2%) y Murcia (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106