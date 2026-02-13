Irene Escolar ensalza en el Principal "la maravilla de estar vivos" con la obra 'Personas, lugares y cosas'

Teatro Principal de València presenta 'Personas, lugares y cosas', protagonizada por Irene Escolar - REMITIDA IVC

El Teatro Principal de València pone es escena, el próximo domingo, 15 de febrero, 'Personas, lugares y cosas', un texto de Duncan Macmillan adaptado y dirigido por Pablo Messiez que protagoniza la actriz Irene Escolar.

La producción de Mogambo y Teatro Español, que cuenta con la colaboración del Teatro Calderón de Valladolid, cuenta también en el reparto con Javier Ballesteros, Tomás del Estal, Brays Efe, Sonia Almarcha, Claudia Faci, Daniel Jumillas, Mónica Acevedo, Blanca Javaloy, Manuel Egozkue y Josefina Gorostiza.

En 'Personas, lugares y cosas', Duncan Macmillan acompaña los días del proceso de desintoxicación de Emma junto a un grupo de pacientes con casos de consumo problemático de sustancias. Ella es actriz, está en escena actuando el papel protagonista de 'La gaviota', pero toca fondo y es trasladada a un centro. Es en ese momento cuando se inicia la obra, explica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

Los días en la clínica de desintoxicación, junto al grupo de profesionales y pacientes, son el marco en el que Duncan Macmillan despliega este viaje hacia el corazón del trauma, en la búsqueda por sanar la herida. En la obra no hay certezas, pero sí una acción sostenida: la de escuchar a los otros y dejar de mirarse a uno mismo por un rato, sabiéndose parte de un grupo que conoce tanto del placer como del sufrimiento.

Pablo Messiez dirige esta adaptación en la que, según ha destacado, "no se busca sentar cátedra sobre ninguna cuestión (la obra se cierra con un "Por qué" suspendido en el aire) sino poner en escena -con lucidez, humor y afecto- la complejidad, el absurdo y la maravilla de estar vivos".

Precisamente la obra conecta con la obra 'La gaviota' de Chejov, al igual que el espectáculo 'El aguante', que se representa estos días en el Rialto y que Víctor Sánchez escribió a partir de esta. De esta forma, el Institut Valencià de Cultura ofrece al público la oportunidad de ver dos obras de autores y temáticas diferentes con un punto de partida en común.