Irene Montero alaba al profesorado valenciano en huelga e insta a Llorca y Ortí a negociar, "que para eso les pagan"

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, durante una manifestación, a 4 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha alabado la movilización del profesorado de la Comunitat Valenciana, en huelga desde el pasado 11 de mayo, y ha instado tanto al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como a la consellera de Educación, Carmen Ortí, a "sentarse a negociar, que para eso les pagan".

Así lo ha señalado la representante de la formación 'morada' en declaraciones a los medios en València, donde ha acudido a expresar su apoyo al paro indefinido en la enseñanza pública valenciana.

Montero ha justificado su presencia para "decirles a los profes y las profes de la educación pública que no están solos, que tienen a toda la comunidad educativa detrás y a todas las familias, no solo de Valencia, sino de toda España, para que podamos tener una educación pública y de calidad".

Asimismo, ha criticado al Consell y se ha preguntado "en qué cabeza cabe tener las calles ardiendo, a las profes en lucha, a todas las familias detrás de nuestros profes, y no sentarse en la mesa a buscar una solución".

"Que se siente (Llorca) en la mesa a negociar, que para eso le pagan. Las profes y los profes están perdiendo su salario para hacer huelga, para defender la mejor educación para nuestros hijos e hijas. Y ellos no están perdiendo ni un solo céntimo de su salario a pesar de estar de brazos caídos", ha afeado.

En esta línea, ha reiterado que "el mensaje más importante es que se sienten a la mesa a negociar, que para eso les pagan al señor Pérez Llorca y a la señora Carmen Ortí, porque está el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas en juego".

Para Montero, en Madrid y en la Comunitat Valenciana gobierna "un PP al que lo público les parece una mierda, que desprecian lo público, que les están diciendo las familias que a 35 grados no se puede trabajar, que a 35 grados no se puede aprender y que responden 'Oye, es que cuando hace calor, hace calor'".

"Es decir, que les dan igual nuestros hijos y nuestras hijas, que son indiferentes, insensibles a cómo nuestros hijos y nuestras hijas están en los colegios. Con esa insensibilidad no se puede gobernar", ha apostillado.

Montero ha incido en que las reivindicaciones del colectivo docente "son justas", ya que reclaman "mejores salarios, mejores infraestructuras, la defensa del valencià, la defensa de menos ratios, menos niños y niñas en cada aula". "Por tanto, estamos aquí para decirles que no están solas y que cuentan con todo nuestro apoyo", ha resuelto.

"LOS PALOS SIEMPRE VAN PARA LOS MISMOS"

Por otro lado, la eurodiputada de Podemos ha calificado de "vergüenza" y "despropósito" la agresión de un agente a una docente durante una concentración el domingo: "Me parece que los palos siempre van para los mismos sitios. Nunca vemos que se peguen palos a Vito Quiles aunque corte las calles, nunca vemos que se peguen palos al Frente Nacional, al Núcleo Nacional, a los nazis de Desokupa que están sembrando el terror en los barrios, desahuciando a vecinos y a vecinas de forma extrajudicial y paramilitar".

"Es una vergüenza que los palos siempre vayan para los mismos, para una señora educadora jubilada, siendo la educación seguramente el trabajo más importante del mundo y estando en las calles para defender la mejor educación para nuestras hijas e hijos".

Aquí ha abogado por, "ante un Gobierno con el que ya no hay nada que hacer y que ha perdido completamente el rumbo y que ha perdido el liderazgo, porque el PSOE ha perdido el liderazgo del bloque progresista por no hacer nada con la crisis de la vivienda, el coste de la vida y mandando a la policía a pegar palos a los mismos de siempre, recuperar el rumbo en las calles, con las profes, con los estibadores y con las profes de educación infantil".

"Esta es la primavera más movilizada desde que echamos al PP y ahí es donde se recupera el rumbo, ahí es donde está la esencia de todos los cambios que siguen siendo urgentes en España", ha proclamado Montero, que ha celebrado que "las profes en Valencia la están liando para tener una educación de calidad como merecen nuestros hijos".