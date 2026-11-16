Irene Montero defiende intervenir el mercado de la vivienda para "bajar" precios: "Nos habilita la Constitución"

La candidata de Podemos a las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, se ha mostrado partidaria de intervenir el mercado de la vivienda en España para "bajar los precios de los alquileres" y poner en alquiler social "miles" de inmuebles "que ahora mismo están acaparando de forma ilícita los fondos buitre".

"Ya es hora de que utilicemos esa habilidad constitucional para la cual nos habilita la Constitución", ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), donde ha previsto reuniones con diferentes colectivos "que defienden el derecho a la vivienda".

Montero ha respaldado, así, a Compromís-Front Valencià y ha comparecido ante la prensa con los candidatos por Alicante María Teresa Pérez (Podem) y Natxo Bellido (Compromís), así como con la portavoz de la coalición valencianista en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez.

Sobre esa propuesta de intervención, ha añadido que duda "mucho" de que la Unión Europea (UE) "quisiera oponerse a la aplicación estricta de la Constitución" en España. "Pero honestamente, si lo hiciera, creo que necesitamos un Gobierno valiente", ha apostillado.

A ello, ha apuntado: "Nosotras sí nos vamos a atrever a ir a Europa a explicarles con mucha tranquilidad que a nosotras nos han elegido para garantizar precios justos de la vivienda y no para hacer caso a los negocios de quienes defienden, en ese caso, en la Comisión Europea (CE)".

"GRAN IMPUESTO A LA VIVIENDA VACÍA"

En cuanto a medidas de su programa en esta materia, ha concretado que proponen "crear un gran impuesto a la vivienda vacía" y "eliminar todo tipo de beneficios fiscales a los rentistas", es decir, "regalos fiscales".

"Proponemos crear un nuevo gran impuesto a la vivienda vacía para que las personas que tienen vivienda vacía paguen el cuádruple de lo que pagan ahora por esas viviendas. No puede ser que en nuestro país haya muchísimas personas, millones, que tienen serias dificultades para encontrar una vivienda en alquiler, que no tienen casa, y que haya, mientras tanto, prácticamente cuatro millones de vivienda vacía en nuestro país", ha afirmado.

Y ha apostillado: "Hemos propuesto bajar el precio de los alquileres un 40 por ciento, expropiar más de 650.000 viviendas a los fondos buitre para ponerlas en alquiler social, hemos propuesto que se prohíba la especulación, que solo se puedan comprar casas para vivir, prohibir los pisos turísticos".

"Ese es un problema que también nos estamos encontrando en el País Valencià y en Alicante, pero se trata de hacer todo lo posible desde todos los frentes para facilitar que las casas sean para vivir", ha subrayado.

"ELIMINACIÓN DE REGALOS FISCALES A CASEROS"

Según Montero, "esta medida va acompañada" de "una eliminación de todos los regalos fiscales a los caseros", porque, desde su punto de vista, "no puede ser que la única manera de que los caseros pongan una vivienda a un precio asumible sea regalarles dinero público que necesita ir a la sanidad, a la educación, a garantizar un buen sistema de pensiones".

"Necesitamos, en definitiva, que haya un cambio profundo económico y también cultural, un cambio económico y cultural que entienda que los negocios se hacen con vino o con relojes, no con las viviendas", ha sentenciado.

Montero ha hecho hincapié en que "el artículo 128" de la Constitución dice "que toda la riqueza del país sea cual sea su titularidad, pública o privada, está en manos del interés general y, por tanto, habilita al Estado, no solamente en materia de vivienda", sino "en cualquier sector estratégico de la economía, ya sea la energía, ya sea la alimentación, también, por supuesto, la vivienda, a intervenir el mercado para garantizar los derechos de la gente".

"Normalmente se acepta con mucha tranquilidad que el mercado se intervenga, por ejemplo, cuando los bancos están en crisis y entonces les tenemos que prestar dinero los ciudadanos y las ciudadanas para rescatarlo y luego además no nos lo devuelven", ha añadido.

Sobre este asunto, ha espetado: "La banca en este país, que está teniendo beneficios récord, milmillonarios, de 35.000 millones de euros, le debe a la ciudadanía en el Estado español 100.000 millones de euros que todavía no ha devuelto".

LES NAUS

Por su parte, Pérez, cabeza de lista de Compromís-Front Valencià por Alicante al Congreso, ha añadido que la coalición electoral plantea "una ley de expropiaciones para que los fondos y las sociedades que tengan más de 50 viviendas deban incorporar las viviendas que les sobran al parque público social, para que la gente pueda acceder a una vivienda protegida y no se la queden, como en el caso de Les Naus, los cargos y familiares del Partido Popular", ha manifestado.

De otro lado, Bellido ha reclamado "nuevas reglas del juego en la política de vivienda pública conforme a las que presentó Compromís en Les Corts Valencianes y que la derecha y extrema derecha rechazaron", en alusión a ese residencial de viviendas de protección pública (VPP), cuyas adjudicaciones está investigando una jueza de Alicante.

Igualmente, Díez ha reivindicado "políticas valientes que puedan asegurar que la gente de a pie, que la gente trabajadora, que la gente de los barrios y periferias de este municipio pueda tener garantizadas unas condiciones vitales en las que no tengan que estar pensando y apurados por llegar a ese final de mes".

CALZADO

Durante la comparecencia ante la prensa en Elche, la candidata de Podemos también se ha referido a que este municipio es "una de las ciudades que sostiene la producción y la fabricación de calzado" en España.

Además, ha indicado que "esa es una economía sostenida por mujeres" que trabajan o han estado empleadas en ese sector y que están en situaciones "muy precarias" e incluso "sin un reconocimiento de sus enfermedades profesionales, con unos salarios muy bajos, muchas veces sin los contratos adecuados" y en un marco de "economía sumergida".

"Necesitan que haya un Gobierno que se atreva a hacer las cosas que hay que hacer", ha aseverado Montero, "en lugar de querer, como está proponiendo Donald Trump, como está proponiendo la OTAN, como está proponiendo Europa, y como está haciendo el Gobierno actualmente, gastar en armas 36.000 millones de euros".

Sobre esto último asunto, ha indicado: "Los últimos consejos de ministros han sido un escándalo. 2.200 millones en armas, 4.200 en el siguiente consejo de ministros, 11.900 en el siguiente consejo de ministros. Nosotras pensamos que ese dinero tiene que servir para garantizar pensiones, para subir las pensiones no contributivas de muchas mujeres, como las que viven en Elche y sostienen esa economía en Elche, y para tener empleos dignos y salarios dignos y condiciones de vida dignas, también precios justos de los alimentos y, por supuesto, para atajar la crisis de vivienda".

En cuanto a la situación de trabajadoras del calzado, ha expresado: "Me he reunido varias veces con ellas en todos estos años y creo que hay muchas medidas que son necesarias, desde aflorar esa economía sumergida, que sigue existiendo, por desgracia, y que mantiene a muchas mujeres en condiciones de semiesclavitud".

A su juicio, esas medidas también pasan "por salarios dignos", "por el reconocimiento de enfermedades profesionales" y "por, efectivamente, el aumento de las pensiones no contributivas y de las pensiones mínimas", y cree que "hay que abordar una realidad" que "está muy instalada" y que hay que hacerlo "desde muchos frentes".

"Tiene un difícil abordaje y una difícil solución, pero se trata de no mirar para otro lado y ver que, aunque tengan que ser muchas medidas diferentes, pues tenemos que ponernos manos a la obra y, sobre todo, también me parece que revela una realidad que a veces cuesta ver", ha zanjado.