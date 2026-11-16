Irene Montero pide "que la campaña transcurra de la manera más tranquila" tras las agresiones al PP en Hernani

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha pedido "intentar garantizar que la campaña transcurra de la manera más tranquila y más adecuada para que todo el mundo" pueda explicar sus propuestas.

Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), al ser preguntada por una valoración de las agresiones de un grupo de personas contra miembros del PP vasco en la localidad guipuzcoana de Hernani.

Entre los afectados por este suceso, que ocurrió el pasado sábado, estaba el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Jon Echeverría. Preguntada por si condena lo ocurrido, Montero ha señalado: "Si ha habido una agresión, pues por supuesto".