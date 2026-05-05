'Irregular', el documental valenciano que narra "cómo sobrevivir al drama de la dana sin papeles"

El largometraje documental 'Irregular: Sobrevivir a la DANA sin papeles', dirigido por el realizador valenciano Víctor Suárez, se estrenará el próximo 23 de mayo. - REMITIDA VÍCTOR SUÁREZ

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El largometraje documental 'Irregular: Sobrevivir a la DANA sin papeles', dirigido por el realizador valenciano Víctor Suárez, se estrenará el próximo 23 de mayo a las 19.00 horas en los Cines Babel de València dentro de la programación de DocsValencia 2026.

La cinta, seleccionada en la sección 'Mirades: Largometraje Valenciano' del festival, pone el foco, a lo largo de 68 minutos, en las consecuencias sociales y administrativas que dejó la barrancada del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia sobre una parte especialmente vulnerable de la población, como son las personas migrantes en situación administrativa irregular.

El documental realiza un seguimiento a personas de distintas nacionalidades a lo largo de los tres meses de vigencia de la regularización excepcional aprobada el 14 de febrero de 2025.

A través de sus historias, 'Irregular' muestra las dificultades para acceder a esa medida extraordinaria en un contexto marcado por la burocracia, la precariedad y la urgencia.

Más allá de la emergencia, la película retrata cómo la falta de papeles condiciona el acceso a derechos básicos y agrava situaciones de desprotección ya existentes. El resultado es un "retrato cercano de vidas atravesadas por la incertidumbre, la espera y la necesidad de encontrar una vía para reconstruirse tras las inundaciones".

"A partir de las entrevistas que hacíamos en Les Veus de la DANA y del voluntariado con Possibilitats, se hizo evidente que había toda una parte de la población que estaba sufriendo abusos y viendo cómo sus derechos no eran respetados. Este documental nace de la necesidad de combatir bulos y desmontar estigmas, al tiempo que visibiliza cómo la DANA agravó las dificultades que ya enfrentaban muchas personas migrantes", afirma, en un comunicado, el realizador Víctor Suárez.

COLABORACIÓN ENTIDADES SOCIALES

El documental ha sido posible también gracias a la colaboración de entidades sociales como RegularizaciónYA, València Acull y Rumiñahui, cuyo acompañamiento ha sido clave para acercarse a la realidad de muchas de las personas afectadas.

Víctor Suárez es director y realizador audiovisual valenciano especializado en cine documental de carácter social. Su trabajo se centra en retratar realidades invisibilizadas con una mirada cercana y comprometida. Previamente ha dirigido el internacionalmente premiado cortometraje documental Brothers in Syria, entre otros proyectos.