El "irreverente" y "divertido" musical 'The Book of Mormon' arranca en el Olympia su gira por España

Dos de los actores principales, Nicolás Colomer, que interpreta a Elder Price; y Albert Bolea, que actúa de Elder McKinley. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

'The Book of Mormon' arrancará el próximo 7 de noviembre en el Teatro Olympia de València su gira por España donde mostrará la versión "más irreverente y más divertida, adaptada al humor español" del musical más premiado de la historia a nivel nacional.

Así lo han asegurado los actores del espectáculo, que se ha presentado este jueves en el teatro valenciano con la presencia de dos de los intérpretes principales: Nicolás Colomer, en el papel de Elder Price, y Albert Bolea, como Elder McKinley; además del productor ejecutivo de ATG Entertainment, Juanjo Rivero.

El productor ha destacado que están "contentos" por empezar la gira en València, porque es una ciudad que "siempre ha tratado genial el teatro musical", y después de "tres temporadas de éxito" en Madrid, más de mil representaciones y 500.000 espectadores.

El musical estará en escena del 7 al 29 de noviembre en el Teatro Olympia de Valencia, una semana más de la previsión inicial y tras una "preventa magnífica que ha superado todas las expectativas", ha explicado el productor.

'The Book of Mormon' sigue a Elder Price, un misionero entusiasta y ambicioso, y a Elder Cunningham, su compañero, inseguro, pero de buen corazón. Juntos son enviados a una aldea en Uganda para compartir su fe con los habitantes locales. Al llegar, descubren que la comunidad enfrenta problemas graves y que su mensaje religioso no resulta tan fácil de aceptar. Allí conocen a Nabulungi, una joven que sueña con un futuro mejor y se convierte en su aliada.

Mientras Elder Price empieza a dudar de su misión, Elder Cunningham decide adaptar las enseñanzas del Libro de Mormón "de una manera diferente a la oficial", lo que desencadena resultados inesperados tanto para los misioneros como para la aldea.

LA AMISTAD Y LA FE

Nicolás Colomer ha señalado que para él es un "honor" estar tres semanas en València porque piensa que "va a ser increíble". "Además, me ha hecho mucha emoción porque mi familia es de aquí", ha esbozado Colomer.

Acerca de su personaje, ha explicado que él es "el mormón perfecto, al que todo el mundo admira, el que es como el héroe de la historia, y como todo héroe se da una pequeña bofetada". "Es muy bonito porque se ve a un mormón seguro de sí mismo, de lo que tiene que hacer en Uganda", ha enfatizado el actor, que ha subrayado que la obra "da la parte de ser cómico y una parte muy humana".

Por su parte, Albert Bolea, que representa a Elder McKinley, ha contado que le hace "mucha ilusión volver a València", porque ya estuvo interpretando las obras de Chicago y Los Miserables, y espera que el público "disfrute y se lo pase bien". "Hacer esta obra es una absoluta fantasía y una diversión extrema", ha indicado Bolea.

"Es muy divertido ver cómo los personajes van superando las adversidades", ha expresado el actor. "El musical habla de la amistad y de la fe, se van a emocionar porque es muy bonito", ha augurado.

Sobre su personaje, ha indicado que "es el encargado de gestionar y organizar a los mormones destinados en Uganda, aunque tiene un problema con su identidad y con la religión que él predica. "Es muy divertido ver la lucha que tiene el personaje durante toda la obra para sostener su fe y sostener su identidad".

Los protagonistas han contado que, como actores de comedia, pueden realmente hacer un "despliegue de medios", por la cantidad de interpretaciones durante la obra: "Hay momentos de jazz, momentos de claqué o un rap que cuenta la historia de cómo se creó la tradición mormona".

UNA VERSIÓN MÁS DIVERTIDA QUE EL MUSICAL AMERICANO

"El espectáculo está adaptado al humor español", han señalado ambos actores. "Cuando traes espectáculos de los americanos, hay un poco de distancia, ¿no? Lo han seguido llevar perfectamente al humor español. Nada tiene que ver con la producción original, han conseguido mejorarlo. Es una versión más irreverente, más divertida, más profusionada", han explicado.

También se ha puesto en valor "la espectacularidad de lo que es un musical", además han indicado que "se ve un poco el conflicto de los personajes y como los otros los sostienen y al final cómo acaban desarrollandose".

El tercer actor principal, Alejandro Mesa que actúa de Elder Cunningham, no ha asistido a la presentación, pero sus compañeros han destacado que es la "antítesis más profunda de Elder Price", valorando que es "el caos en persona y la comedia por bandera, es un personaje muy divertido", han dicho Nicolás Colomer y Albert Bolea.

De los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, y el compositor de grandes éxitos como Coco y Frozen, Robert López, la obra, dirigida por David Serrano, ha sido galardonada como Mejor Musical de 2024 en los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical. Hasta la fecha, ningún otro musical había recibido tan "unánime reconocimiento" de los tres premios que anualmente otorga el sector, la crítica y el público.

La gira se inicia en València y, posteriormente, se presentará en Bilbao, Murcia, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca, A Coruña, Vigo, las localidades catalanas de Sant Cugat y Manresa, Santander, Gijón, Alicante y Málaga.