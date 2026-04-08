'A una isla de ti', la nueva comedia romántica de Alexis Morante que busca "deconstruir" el género

Alexis Morante y Toni Acosta - KINEPOLIS

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comedia clásica de enredos es una fórmula tan efectiva como inagotable para el cine. Eso lo sabe muy el director y nominado al Goya Alexis Morante, que tras la excelente acogida de '¿Es el enemigo? La película de Gila' se lanza a la vertiente más romántica del género con 'A una isla de ti', que llega el próximo viernes a las pantallas de toda España y que ha presentado esta tarde en exclusiva en los cines Kinépolis de Paterna (Valencia) junto a una de sus protagonistas, Toni Acosta.

"Quería contar una historia de amor que fuera capaz de deconstruir el género, de mostrarlo lejos de convencionalismos y etiquetas, y que, al mismo tiempo, mantuviera ese encanto de fábula moderna que tienen estas películas", ha reconocido el cineasta durante el acto.

El actor británico Freddie Denis, conocido por su papel en la serie 'Los Bridgeton', interpreta a un chef algo estirado que, tras sufrir un plantón en el altar, se deja convencer por su mejor amiga para pasar unas vacaciones en su tierra natal, Gran Canaria, ha apuntado Kinepolis en un comunicado.

Allí, no solo queda cautivado por la isla, su gente y su gastronomía, sino que protagoniza un giro inesperado al enamorarse del padre de su mejor amiga. "Canarias es casi un componente mágico de la historia", señala Morante.

Por su parte, Toni Acosta (La Orotava, Tenerife, 1972) confirma en 'A una isla de ti' su consideración actual de reina de la comedia labrada a través de títulos como 'Señoras del (h)AMPA', 'Abuela tremenda' o la saga 'Padre no hay más que uno'. En esta ocasión, con el valor añadido de rodar en casa y estrenar la película el día de su cumpleaños.

"Tengo la suerte inmensa de ser canaria, que es mi rasgo favorito aunque viva muy lejos de allí", ha afirmado y ha apuntado: "Eso, quienes después de ver esta película sientan unas ganas locas de visitar las islas, que no se les ocurra verlas todas del tirón".