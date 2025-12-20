Ivace+i financia un proceso pionero para obtener ingredientes naturales, bioactivos y sostenibles a partir de algas

Ivace+i Innovación financia un proceso pionero para obtener ingredientes naturales, bioactivos y sostenibles a partir de algas - GVA

VALÈNCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de un nuevo proceso de obtención de ingredientes naturales y sostenibles a partir de diferentes especies de algas.

La iniciativa, denominada 'Biored', tiene como objetivo crear un modelo "integral y circular" para aprovechar distintas especies de algas (rojas, verdes y pardas) con el fin de obtener ingredientes funcionales y bioactivos de alto valor añadido para los sectores nutracéutico, cosmético y agrícola, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

El centro de actividades subacuáticas Barracuda coordina este proyecto, en el que participan el Laboratorio Industrial de Herbodietética Aplicada, Labinderb, y la empresa Q'omer Bioactive Ingredients. Además, cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

'Biored' se diferencia de otras iniciativas por integrar toda la cadena de valor, desde el cultivo de algas hasta la obtención de ingredientes finales mediante una biorrefinería en cascada.

Frente a los procesos tradicionales, centrados en la generación de subproductos de escaso valor, 'Biored' aprovecha todo el valor del alga para transformar residuos en ingredientes de uso industrial. Esta ventaja tiene su origen en el concepto de la biorrefinería en cascada, un proceso que abarca desde el cultivo del alga hasta la obtención de ingredientes naturales y sostenibles.

Además, el proyecto introduce por primera vez en la costa valenciana el cultivo experimental de especies de algas foráneas adaptadas al clima mediterráneo. De esta manera, se optimiza la resistencia del alga frente al cambio climático. En el ámbito tecnológico, destaca el uso de métodos de extracción sostenibles a partir de disolventes no tóxicos y bajas temperaturas, que reducen la huella ambiental.

INNOVACIÓN PASO A PASO

'Biored' se encuentra en una fase intermedia de desarrollo técnico, puesto que ya se han seleccionado las especies prioritarias --Ulva lactuca (alga verde) y Gracilaria gracilis (alga roja)-- y se están estudiando las mejores condiciones para cultivar y optimizar la biomasa en el laboratorio.

Además, los procesos de extracción y valorización se encuentran en fase de diseño y valorización para obtener ingredientes antioxidantes y antiinflamatorios. Estas técnicas permiten desarrollar harinas de alto valor nutricional y derivados naturales de algas rojas con propiedades beneficiosas para la salud. Durante los próximos meses --informan-- se continuará en esta línea de trabajo, al tiempo que se validarán los ingredientes en aplicaciones reales de los sectores nutracéutico, cosmético y agrícola.

El proyecto 'Biored' lo conforman tres entidades, coordinadas por el Centro de Actividades Subacuáticas Barracuda. Esta entidad especializada en la producción y cultivo de macroalgas lidera precisamente la obtención y acondicionamiento de la biomasa algal.

Los procesos de extracción y desarrollo de ingredientes saludables recaen en Labinderb, que tiene la misión de garantizar la funcionalidad de los compuestos obtenidos. Por su parte, Q'omer Bioactive Ingredients se centra en el desarrollo de extractos naturales y sostenibles para cosmética, alimentación y agricultura. En concreto, se encarga de la validación a escala industrial y el desarrollo de ingredientes bioactivos en productos finales.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración técnica del centro tecnológico ITENE, que aporta su experiencia en procesos de escalado, sostenibilidad y caracterización de materiales e ingredientes.

La iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en Economía Circular, que insta al desarrollo de tecnologías que faciliten el aprovechamiento de subproductos como materias primas, así como el tratamiento y mejora de los residuos. Asimismo, 'Biored' también se encuadra en los ejes principales de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.