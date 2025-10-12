Archivo - Ivace+i impulsa la I+D del calzado valenciano con una inversión de 3,6 millones de euros en cuatro áreas estratégicas - AXEL ALVAREZ / GVA - Archivo

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) impulsa con una inversión de 3,6 millones de euros la iniciativa de Inescop (Centro Tecnológico del Calzado), que trabaja en acelerar la I+D del calzado valenciano en cuatro áreas estratégicas: economía circular, materiales avanzados, industria digital y confort-salud.

Estas líneas de investigación aplicada están enfocadas a ayudar a las empresas del sector a evolucionar hacia procesos más inteligentes, seguros y circulares. En su desarrollo colaboran un total de 70 empresas del sector calzado y nueve centros de investigación, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Para la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, "Inescop ha creado un entorno óptimo para fomentar la innovación y la competitividad en el sector, colocando siempre al usuario en el centro y desarrollando tecnologías y soluciones industriales enfocadas a satisfacer las necesidades actuales y futuras de las empresas y la sociedad".

Desde sus sedes en Elda y Elche, Inescop acompaña a las compañías en proyectos a medida, ensayos y validación en entornos reales, "reduciendo la distancia entre el laboratorio y la línea de producción".

El objetivo es "mejorar la rentabilidad, acelerar el lanzamiento de nuevos productos y garantizar el cumplimiento en un mercado que exige sostenibilidad, transparencia y eficiencia".

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INESCOP

La apuesta por la economía circular se traduce en metodologías de ecodiseño, recuperación y reintroducción de materiales, así como en tecnologías de tratamiento que reducen residuos y huella ambiental "sin renunciar al rendimiento del producto".

La línea de materiales avanzados trabaja en formulaciones y componentes de menor impacto, sustitución de sustancias restringidas y desarrollo de prestaciones multifuncionales que "respondan a exigencias de uso y a los requisitos normativos que marca el mercado europeo".

En el ámbito de la transformación digital Inescop trabaja con las herramientas CAD/CAM, con la automatización e inteligencia artificial que "acortan los plazos entre el concepto y el prototipo, optimizan consumos y mejoran la toma de decisiones en fábrica".

El foco en confort y salud completa la estrategia. La combinación de datos físicos y biomecánicos con la experiencia real de uso "permite diseñar calzado más seguro y cómodo, respaldado por evidencia técnica".

Este enfoque "aporta valor al usuario final" y, al mismo tiempo, "diferencia a las empresas que apuestan por productos con mejor desempeño, trazabilidad y cumplimiento".