Ivace+i reúne a expertos que proponen soluciones para revitalizar y hacer más atractivo el empleo en el sector

Ivace+i reúne a expertos en turismo que proponen soluciones para revitalizar y hacer más atractivo el empleo en este sector. - GVA

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de especialistas en Turismo que impulsa Ivace+i Innovación con el respaldo del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur), ha planteado la búsqueda y gestión de datos fiables y la utilización y aplicación de estos como fuente primaria para el desarrollo de aplicaciones, plataformas y equipamiento que ayuden a hacer atractivo el trabajo en el sector.

El equipo multidisciplinar, en el que participan científicos, tecnológicos, representantes de las empresas y asociaciones turísticas, así como de las administraciones local y autonómica, ha puesto el foco en la obtención y análisis de los datos como vía para mejorar aspectos como la personalización turística o la sostenibilidad.

Así, plantean desarrollar infraestructuras y/o plataformas compartidas que faciliten la toma de decisiones, al tiempo que se exploran nuevos sistemas que combinen información obtenida a través de todo tipo de fuentes, desde las redes sociales o sensores de nueva generación, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Entre las propuestas identificadas en su segunda reunión, que ha tenido lugar en el CdT de Valencia, el grupo de trabajo ha instado a diseñar nuevos equipamientos laborales, como exoesqueletos o robots colaborativos, también conocidos como cobots, que permitan reducir la carga física y prevenir lesiones musculoesqueléticas en tareas pesadas.

Asimismo, el Comité Estratégico de Innovación Especializado en Turismo, que coordina el director general de Innovación, Juan José Cortés, aboga también por explorar desarrollos tecnológicos que plataformas basadas en inteligencia artificial que facilitan la gestión del personal y la asignación de turnos de trabajo de acuerdo con las preferencias y necesidades de la plantilla.

Estas iniciativas dirigidas a crear entornos laborales atractivos deberían complementarse, según el colectivo de expertos, con nuevas experiencias formativas, adaptadas a las nuevas tecnologías y que fomenten el prestigio y la dignificación de los empleos del sector.

La mejora en los sistemas y flujos de transporte también ha alimentado el debate del comité, que propone trabajar en plataformas inteligentes de movilidad turística que permitan una planificación eficiente y dinámica de las rutas con el fin de reducir la congestión y optimizar la convivencia entre residentes y visitantes. En esta línea, apuestan por impulsar nuevas infraestructuras de transporte inteligentes conectadas y sostenibles, así como una actualización de la red existente para garantizar conexiones más ágiles entre las principales ciudades y los destinos de interior y litoral.

El diseño de nuevos sistemas de monitorización de flujos turísticos a través de, por ejemplo, gemelos digitales que permitan anticipar posibles impactos en usos residenciales, prevengan la saturación y garanticen el equilibrio entre la población residente y la foránea es otra de las soluciones que se han planteado en esta reunión. Al igual que el desarrollo de plataformas digitales de experiencia turística, inmersivas y gamificadas, orientadas a dar a conocer y promover la cultura y tradiciones locales, así como el turismo responsable.

Precisamente la sostenibilidad es "uno de los desafíos clave" para el grupo de especialistas, que insta a explorar modelos y sistemas turísticos centrados en la preservación del patrimonio, el empleo de calidad, la inclusión social, la gestión de crisis y la resiliencia social y económica de todo el territorio. Además, se han detectado oportunidades de negocio basadas en la simbiosis industrial entre el sector Horeca (hoteles, restaurantes y catering) y otros sectores estratégicos de la Comunitat Valenciana que invitan a explorar.

REPRESENTANTES DE LA CADENA DE VALOR

El equipo interdisciplinar de especialistas está integrado por los científicos Josep Antoni Ivars (UA), Laura Sebastiá (UPV), Enrique Bigné (UV); mientras que Manuel Aragonés (AIJU) y Laura Olcina (ITI) representan a los institutos tecnológicos. El director general de Ciencia e Investigación de la Generalitat , Rafael Sebastián, también colabora en esta iniciativa.

El foro cuenta además con una amplia aportación empresarial que ofrece una visión más próxima al mercado de los diferentes subsectores del turismo. En concreto, participan Juan Salvador (ADESTIC), Roberto Martínez (Alicante Cruise Tourism), Mauro Derqui (AECOVAL), Silvia Blasco (APTUR CV), Francisco Fresno (Asociación Valenciana de Turismo Deportivo Costa Blanca), Manuel Espinar (CONHOSTUR), Víctor Pérez (FOTUR), Jorge Portales (General Aviation Services), Federico Fuster (Grup Fuster Hoteles) y Nuria Montes (HOSBEC).

En representación de la sociedad civil se cuenta con María José López, de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, además de integrantes de distintas administraciones, que asisten en calidad de invitados. Se trata de los ayuntamientos de Benidorm y Oropesa del Mar, que forman parte de la Red de Destinos Inteligentes; los municipios de Elche y La Nucía; la Mancomunidad de la Serranía, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

El comité estratégico especializado tiene como objetivo ofrecer respuesta a los desafíos del tejido productivo con soluciones tecnológicas innovadoras, identificando a aquellos agentes del sistema valenciano de innovación más capacitados para su desarrollo y definiendo las acciones necesarias para su implementación en el seno de las empresas.