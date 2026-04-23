El IVAJ prepara 'La juventud del poeta, homenaje a Miguel Hernández' y defiende el "cambio de formato"

La concejala de Juventud de Orihuela, Anabel García (i), y el director general del IVAJ, Vicente Ripoll (d), en el Teatro Circo - GVA

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), prepara la celebración del encuentro cultural 'La juventud del poeta, homenaje a Miguel Hernández' para el próximo mes de octubre, coincidiendo con el mes del nacimiento del poeta, el 30 de octubre de 1910, en la ciudad de Orihuela (Alicante), en lo que ha defendido como un "cambio de formato".

Según un comunicado del Consell, se trata de "una nueva iniciativa cultural, dirigida a la juventud, que tendrá lugar en el Teatro Circo Atanasio Díe Marín" y con la que pretende reforzar "el compromiso institucional" con la figura de Hernández, "para acercar la obra literaria del poeta a la juventud, fomentando la cultura entre los jóvenes y destacando su legado como poeta universal nacido en la Comunitat Valenciana".

El anuncio de esta propuesta llega después de que en las últimas semanas tanto entidades como el Ministerio de Cultura hablaran de "pérdida de financiación de la Generalitat Valenciana" a esta iniciativa. Precisamente, desde este departamento del Gobierno central anunciaron su respaldo a la organización de la Senda del Poeta con una ayuda de 40.000 euros "para que este homenaje a Miguel Hernández se siga celebrando", según afirmó el ministro Ernest Urtasun.

Por su parte, desde el IVAJ avanzaron la puesta en marcha de "nuevas actividades" para "acercar" la figura del autor oriolano a la juventud valenciana y abogaron por una "nueva apuesta" después de que "el sendero por el que discurre la Senda del Poeta haya perdido la homologación por falta de mantenimiento por parte del titular, la Fundación Cultural Miguel Hernández, y que las últimas ediciones hayan estado dirigidas a un público general y no focalizadas en la juventud", indicaron.

En este sentido, la Generalitat ha concretado este jueves que 'La juventud del poeta, homenaje a Miguel Hernández' nace con el objetivo de "acercar su obra y su figura a los jóvenes mediante formatos culturales actuales, participativos y atractivos", y ha apuntado que "contará con actividades adaptadas a los intereses y necesidades de las nuevas generaciones".

"Así, el proyecto cultural combinará su obra literaria con actuaciones artísticas de diversa índole, dirigiendo esta actuación a un público joven y estudiantil, garantizando además su participación activa en el acto", según el Consell.

"SIEMPRE DESDE LA SEGURIDAD"

El director general del IVAJ, Vicente Ripoll, ha dicho que la Generalitat va a seguir "impulsando" actividades culturales para los jóvenes, "pero siempre desde la seguridad", y ha abundado en que esta jornada nace "tras la imposibilidad de celebrar la tradicional marcha que cada año organizaba el IVAJ y a la que destinaba más de 100.000 euros, después de que la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) retirara en 2025 la homologación del sendero GR 125 Senda del Poeta Miguel Hernández por el que discurría y del que era titular la Fundación Cultural Miguel Hernández, por no reunir las condiciones exigidas de seguridad y de señalización tras varios requerimientos al titular".

"Esta situación que no permitía garantizar la seguridad de los participantes, a la que se suma la falta de participación juvenil en las últimas ediciones, impidió la continuidad de la actividad tal y como estaba planteada", ha indicado Ripoll.

Asimismo, ha aseverado que, "tras un proceso de análisis compartido con las instituciones implicadas", a la administración autonómica le hace "especial ilusión presentar este nuevo proyecto, con un cambio de enfoque para hacerlo más interactivo y más cercano" a la juventud.

Según la Generalitat, el encuentro, que contará con cerca de mil jóvenes de municipios participantes de las ediciones anteriores de la actividad senderista, como Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent y Alicante, tendrá la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y de "colectivos vinculados al ámbito educativo y juvenil".

"EVOLUCIÓN NECESARIA"

El director del IVAJ ha destacado que este "cambio de formato" supone "un nuevo impulso al conocimiento de Miguel Hernández, con una evolución necesaria para garantizar su difusión entre la juventud, apostando por una programación cultural específicamente diseñada para el público de entre 12 y 30 años, tal y como establece la normativa vigente".

"Esta nueva iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la Generalitat para garantizar la pervivencia del legado de Miguel Hernández, no solo a través de actividades impulsadas directamente por el IVAJ, sino también mediante el respaldo a otras entidades", ha afirmado Ripoll.

Finalmente, ha incidido en que la Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, "mantiene una subvención de 80.000 euros a la Fundación Cultural Miguel Hernández, que incluye diversas actividades en torno a la figura del poeta".