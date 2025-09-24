El IVAM se adentra en "un momento de transición decisivo" con dos exposiciones dominadas por las sombras

Una muestra en blanco y negro dialoga con la colección del MACA, que además trae al centro valenciano su producción sobre Kara Walker

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inaugura este viernes dos exposiciones, 'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras', que "entrelazan las colecciones del IVAM y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) para abordar aquello que permanece en la penumbra, con el blanco y negro como protagonista".

Este doble proyecto, con la primera muestra comisariada por la nueva directora del IVAM, Blanca de la Torre, "marca un momento de transición decisivo en el IVAM donde la colección será uno de los pilares que constituyen la identidad de la nueva etapa", ha explicado. Así, ha señalado que se entiende "la colección como el núcleo desde el que emergerán los puntos de fuga de todo el resto de la programación".

La exposición 'Kara Walker. Burning Village', una producción del MACA que llega al IVAM tras recibir más de 44.000 visitas en el museo alicantino hasta septiembre, ha servido como punto de partida para la muestra colectiva 'Habitar las sombras', comisariada por Blanca de la Torre y la responsable de colecciones del MACA, Rosa Castells. .

"Comenzamos a reflexionar sobre el poder metafórico de la sombra, las alegorías tras las diferentes gamas de grises, en el uso del blanco y negro desde las distintas formas de hacer contemporáneo. Y algunas de ellas estaban muy presentes en ambas colecciones. Comenzamos de manera muy orgánica a encontrar en esas colecciones puntos en común y a configurar un itinerario donde casi las propias piezas nos iban dando pistas de cómo ir configurando ese relato dentro de esa investigación", ha relatado la directora del IVAM.

ESPECTROS, PSIQUE Y CINE

El recorrido de 'Habitar las sombras' sumerge al visitante por distintas atmósferas, "todas ellas con bastante tensión, inquietud diferentes": desde los espectros y las complejidades de la psique hasta obras sobre lo doméstico y las "arquitecturas ausentes", con nombres Louise Bourgeois, Joan Fontcuberta, Bernd y Hilla Becher, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto, Cristina Iglesias, Berta Cáccamo, Thomas Ruff, Hiroshi Sugimoto, Rula Halawani, Chema Madoz, Eulàlia Valldosera, Anthony Caro, Cristina García Rodero y Cindy Sherman, entre otros.

El resultado es una selección de más de cien obras en blanco y negro, pobladas de alusiones al 'film noir' y citas literarias. Los espectros dejan sus huellas en el suelo con la instalación artística de Eugenio Ampudia y están presentes en la obra de Carmen Calvo y celebridades del mundo del cine pierden sus ojos y boca en una intervención de Douglas Gordon.

Además, las figuras atormentadas de Tony Bevan y Santiago Ydáñez acompañan al público; Cindy Sherman interpreta a una ama de casa de cine negro y Anna Malagrida sigue el rastro de los negocios parisinos clausurados. Los paisajes urbanos de Miquel Navarro interactúan con una obra de Esther Pizarro inspirada también en la capital de Francia.

El proyecto incluye un tercer espacio al que se ha denominado 'El rincón de luz del IVAM', pensado para los más pequeños, y que también tendrá su propia inauguración este viernes.

KARA WALKER Y EL ESPEJO DEL RACISMO ESTRUCTURAL

Por su parte, la exposición 'Kara Walker. Burning Village', comisariada por Rosa Castells, se ha podido disfrutar en el MACA desde febrero hasta septiembre y ahora se presenta en el IVAM con las mismas piezas pero adaptadas al recinto valenciano.

La obra de Kara Walker, conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel e inspiradas en la tradición de los retratos de sombras victorianos o las linternas mágicas, "no es complaciente, es una bomba visual, un espejo distorsionado en el que se reflejan los mecanismos de presión e injusticia social, el racismo estructural y la perpetuación de las narrativas de poder", ha explicado Rosa Castells. A través del dibujo, el grabado, la escultura, el vídeo y la instalación Walker explora temas como el sexo o la esclavitud.

La exposición es una producción propia que atraviesa cuatro décadas de la trayectoria de "una de las artistas más complejas de su generación, una de las más destacadas en el panorama artístico internacional y también una de las artistas más incómodas, valientes y necesarias en nuestro tiempo", ha destacado la comisaria.

Se presentan "un total de 44 piezas que recorren parte importante de su trayectoria y constituyen, sin duda uno de los conjuntos más completos del artista que se guardan en instituciones europeas", ha añadido.

La exposición reúne los trabajos de Kara Walker presentes en la colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA, que donaron en 2021 al museo alicantino su colección de 291 piezas de 162 artistas. En esta propuesta, se muestran 13 de las obras de esta colección y 13 más que han depositado en el museo para esta ocasión venidas llegadas desde Nueva York.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha puesto en valor la "extraordinaria donación" de Javier Romero y Michael Jenkins y el ejemplo de colaboración entre "dos instituciones representativas de la cultura de nuestra comunidad".

En la misma línea, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali Pérez, ha expresado que "es un placer poder participar y trabajar entre las instituciones" y ha tendido la mano para seguir trabajando en el marco del convenio entre el MACA y el IVAM. Además, ha asegurado que el agradecimiento que pueda hacer la ciudad de Alicante a Jenkins y Romero "nunca será suficiente, porque gracias a la donación que hicieron ellos el MACA se ha nutrido de grandes obras como las de Kara Walker".