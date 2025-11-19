El IVAM se "atreve a más" con una muestra sobre creadores "antisorollistas" que renovaron el arte valenciano de los 50

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) poner en valor el arte "antisorollista" con más de 200 obras de cerca de 50 creadores que "abrieron una brecha en la tradición academicista y propiciaron la renovación del arte valenciano de los años 50".

'Atreverse a más. València antes del arte normativo. 1947-1960' reúne más de 200 obras de cerca de 50 creadores y creadoras valencianas como Manolo Gil, Jacinta Gil, Ángeles Ballester, Juan Genovés, Joaquín Michavila, Vicente Castellano, Manuel Baeza, Peiró Coronado o Rosa Fagoaga, entre otros, que protagonizaron la renovación de las artes en València durante este periodo, prestando también una especial atención a los cambios en las artes de la Iglesia Católica, a las persistencias y derivas del Movimiento Moderno en la arquitectura, el interiorismo y el arte mural.

La exposición, que se podrá ver en el Julio González desde el 20 de noviembre hasta 1 de febrero, se ha presentado este miércoles en el museo y ha contado con la presencia de su directora, Blanca de la Torre; la secretaria autonómica, Pilar Tébar, y los comisarios Nacho París y Joan Ramón Escribá.

Según ha indicado De la Torre, la muestra parte de una investigación de dos años ideada por la anterior directora, Núria Enguita, y, finalmente, materializada por los dos comisarios con la intención de mostrar el trabajo de aquellos artistas y colectivos que "comenzaron a abrir una brecha en la tradición academicista del momento y que propiciaron la renovación del arte valenciano de los años 50".

En este sentido, la directora ha destacado el "arduo" trabajo desarrollado por París y Escribá para "localizar una importante selección de obras pertenecientes a colecciones públicas y privadas" y ha puesto en relieve las aportaciones de "más de 30 instituciones" que han prestado sus obras.

Asimismo, ha agradecido "la implicación de la sociedad valenciana, ya que un número importante de personas respondieron a nuestro llamamiento para encontrar piezas ocultas de un perfil en un periodo muy concreto".

"PIEZAS INÉDITAS"

Entre ellas, ha subrayado la incorporación a la exposición de "piezas inéditas" como "una obra de Federico Montañana, del Grupo Z; una figura inédita de Manolo Gil, que estaba en manos de una familia valenciana; una pintura de inspiración metafísica de Juan Genovés o el hallazgo, a última hora, del conjunto artístico del Colegio El Pilar de València, de Ignacio Bayarri y Mompó".

"Gracias a la actividad intensa de estos artistas, desarrollada, además, en un ambiente cultural caracterizado por el autoritarismo y la censura, se produjo una renovación del arte valenciano y una recuperación de algunos de los postulados de vanguardia", ha señalado la directora, al tiempo que ha indicado que la muestra aborda también aspectos "muy interesantes" como "la renovación del arte sacro, la importancia que tuvo el muralismo o el intenso debate de la época entre abstracción y figuración".

En esta línea, Blanca de la Torre ha apuntado que el periodo histórico que aborda la exposición es un periodo "desconocido" y "poco investigado" por los estudios de Historia del Arte valenciano del siglo XX, a excepción de "las monografías y exposiciones dedicadas al Grupo Parpalló", ya que "ha sido tradicionalmente considerado como una tierra yerma en lo cultural".

"Es verdad que no ha sido considerado un territorio fértil para quienes estudiamos historia del arte pero la cantidad de artistas representados en la muestra que, además, podrían ser muchos más, y también la variedad de lenguajes propuestos desmienten esta idea", ha remarcado.

Por su parte, la secretaria autonómica ha incidido en que la muestra, cuyo título procede de uno de los escritos del artista Manolo Gil, "pone el foco en la importancia que tuvo el arte normativo de la Comunidad Valenciana y lo que aporta al panorama nacional".

El artista Manolo Gil es uno de los creadores más brillantes de la generación de creadores españoles de postguerra. Su obra y sus postulados teóricos articulan en buena medida la estructura de la exposición.

CONTRASOROLLISMOS, ARTE SACRO Y ARQUITECTURA HOTELERA

Los comisarios de la muestra han sido los encargados de explicar la estructuración de la exposición que se divide en cinco salas temáticas.

La primera de ella, ha indicado Nacho París, bajo el nombre de 'Contrasorollismos', está dedicada a las aportaciones del Grupo Z y el Grupo 7, dos colectivos que, a su juicio, "se habían quedado siempre en los textos de la época como una nota al pie".

"Ellos trataban de contestar una especie de academicismo absurdo de orientación sorollista", ha expuesto el comisario, al tiempo que ha indicado que estos grupos estaban formados por Vicente Castellano, Fillol Roig, Joan Genovés, Vicent Gómez García, Ricardo Hueso, Joan Llorens Riera y Josep Masià Sellés, a los que más adelante se añadirían Joaquín Michavila, Ángeles Ballester y Eusebio Sempere.

Por su parte, el también comisario Joan Ramón Escrivà ha relatado que el intento de renovación del arte valenciano se produjo en el contexto de un nuevo urbanismo que se traduciría en numerosas intervenciones públicas. En esa línea, la exposición "aborda la importancia del arte sacro que, paradójicamente, resultó ser una vía de difusión de las nuevas formas de expresión artística".

Este fenómeno de la renovación de las artes de la Iglesia corrió en paralelo a la construcción de nuevas parroquias, como la de San Francisco de Asís en Oliva, la de San Nicolás de Bari en el Grao de Gandía --que cuenta con un mosaico cerámico en el Altar Mayor del escultor Nassio Bayarri--, o la de la Virgen del Remedio en València, con obras de Joaquín Michavila, Nassio Bayarri y Esteve Edo.

La exposición también muestra la irrupción de la arquitectura hotelera con la aparición de los primeros hoteles, como el Recatí o el Bayrén. "Eran edificios racionalistas en los que intervinieron de nuevo los artistas de la época propiciando el boom de la arquitectura del ocio", ha sentenciado Escrivà.

MURALISMO, ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN

Otro de los apartados de la muestra está dedicado a la importancia que tuvo el muralismo para los artistas de esta generación en obras arquitectónicas clave de la Comunitat Valenciana de los años 50, como los murales de Manuel Baeza para los pabellones de baño de la playa de El Postiguet en Alicante, los bocetos de Manolo Gil para la Universidad Laboral de Tarragona o la intervención de Jacinta Gil en el Centro de Estudios Norteamericano de Valencia.

Sobre el intenso debate de la época entre abstracción y figuración, los comisarios concluyen que "fue una separación profundamente maniquea". El debate también afectó a la jerarquía eclesiástica que apostará por impulsar en las artes de la Iglesia una figuración amable y estilizada de raíz metafísica frente a obras abstractas o expresionistas que "transmitían un grado insoportable de violencia", según palabras de Ramon Escrivà.

La exposición concluye con la irrupción del Grupo Parpalló, un colectivo que supo aglutinar entre sus filas a pintores, escultores, críticos de arte, arquitectos e interioristas. "Fue el intento más importante de impulso a la modernización artística en la ciudad de Valencia", ha resumido Nacho París.