El IVAM configura su nuevo consejo asesor con seis personas vinculadas al mundo del arte

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha aprobado la configuración del Consejo Asesor de la institución, el órgano consultivo sobre temas como la programación, la adquisición de obras, la aceptación de donaciones y las cesiones del museo.

El consejo estará integrado por cinco expertas y un experto del mundo del arte y la cultura atendiendo el Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana.

Los integrantes serán María Berrios, a propuesta de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; Maribel Domènech, a propuesta de la Universidad Politécnica de València; Amparo Carbonell, a propuesta del Consell Valencià de Cultura; Stephanie Hessler, a propuesta del CIMAM - International Commitee for Museums and Collections of Modern Art; y Antonio Collados, a propuesta de la Asociación de Directoras y Directoras de Arte Contemporáneo de España (ADACE), informa la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Las personas integrantes del nuevo Consejo Asesor ejercerán sus funciones durante cinco años y se podrán renovar hasta una vez por un período de la misma duración.