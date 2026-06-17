El IVAM cuenta la historia en "mayúsculas" y "minúsculas" de su colección en una muestra permanente con más de 500 obras

Exposición La Colección del IVAM hasta hoy. Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) exhibe la historia en "mayúsculas" y "minúsculas" de su colección en una muestra permanente compuesta por más de 500 piezas en un recorrido por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, tanto nacional como internacional.

'La Colección del IVAM hasta hoy' se ha presentado este miércoles en el hall del Centre Julio González y ha contado con la presencia de su directora, Blanca de la Torre; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y del conjunto de comisarios que han participado en la muestra: Marta Arroyo, Ramon Escrivà, Mª Jesús Folch, Yolanda Franco, Teresa Millet, Sandra Moros y Josep Salvador.

La muestra comprende obras de más de 260 artistas como Ad Reinhardt, André Masson, Bouchra Khalili, Cindy Sherman, Claes Oldenburg, Dani Karavan, Doro Balaguer, Francis Picabia, Gillian Wearing, Gino Giuseppe Soggetti, Gustav Klucis, Jacques Lipchitz, László Moholy-Nagy, Joan Miró, Man Ray, Laurie Simmons, Marcel Duchamp, Martha Rosler, Robert Frank, Walker Evans, Andy Warhol o María Blanchard entre otros.

Blanca de la Torre ha celebrado la inauguración de esta muestra en la que llevan trabajando "más de un año", junto con el equipo curatorial del museo, al que ha agradecido el trabajo realizado y la "ilusión y entusiasmo" que han puesto en él.

Así, ha explicado que esta propuesta se configura como un "modelo expositivo híbrido", que se estructura de manera cronológica por las obras de la colección, que resulta "fundamental" para poder "trazar el recorrido de la historia del artes a través de sus grandes corrientes del arte valenciano, nacional e internacional de los siglos XX y XXI".

"Vais a encontrar los grandes nombres de la historia del arte junto con otros más desconocidos que nos ayudan también a repensar esa noción del canon y de la historia hegemónica, y todo esto en torno a unas 500 piezas", ha destacado la directora.

En esta línea, ha apuntado que, para poder llevar a cabo la visita, el público dispone de cuatro itinerarios alternativos que podrán consultar en las guías y también a través de un QR.

UNA EXPOSICIÓN "VIVA"

Estos cuatro itinerarios son: 'Conflictos', 'Cromatismos', 'Ecologías' e 'Identidades', que servirán para ofrecer lecturas alternativas sobre estos temas y donde convive "la historia en mayúsculas y minúsculas".

Debido a la cronología de la constitución del IVAM, su colección ha estado marcada por la historiografía europea, lo cual conlleva ciertos desequilibrios de género, raza, inclusión y equidad, y algunos vacíos históricos.

No obstante, De la Torre ha afirmado que, aunque "inevitablemente", en la muestra "hay vacíos, como en toda colección", se ha tratado de "rellenarlos" y ha asegurado que, a lo largo del tiempo, continuarán trabajando en ello.

"Reivindicamos también todos esos nombres, incluso los que están en almacenes, se seguirán visibilizando. La exposición va a estar viva. Es una exposición que muta, que orgánicamente va cambiando y que seguiremos subiendo nuevas piezas, cambiando algunas, introduciendo también nuevas voces y nuevos agentes para activarla", ha remarcado.

Por su parte, Marta Alonso ha indicado que la apuesta de la directora por establecer una exposición permanente de la colección del museo fue una de las cosas que les "marcó" de su proyecto, y ha destacado la "sensibilidad" y el "interés" de De la Torre por mostrar la colección del IVAM que "es un orgullo para todos los valencianos y para todas las personas que han custodiado esta colección".

"Hoy más que nunca consideramos que esta colección es nuestro gran orgullo y que tenemos que seguir apoyando esta colección y sus fondos. Tiene que ser nuestra seña de identidad, no a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Es nuestra joya de la corona", ha subrayado.

UNO DE LOS FONDOS DE ARTE SOVIÉTICO MÁS IMPORTANTES DE EUROPA

Antes de entrar a las galerías 4 y 5 donde se exhiben las piezas, en el hall se han ubicado unas vitrinas con documentación sobre el proyecto de construcción del IVAM y todo el proceso que se llevó a cabo hasta su inauguración como antesala a la muestra permanente.

La primera sala de la exposición se adentra en las vanguardias históricas surgidas entre 1905 y 1930 -futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo o constructivismo-, movimientos que revolucionaron el lenguaje artístico mediante el collage, la abstracción o el fotomontaje.

En este contexto, la figura de Julio González ocupa un lugar central por su renovación de la escultura moderna y por su relación con creadores como Pablo Picasso o Constantin Brancusi.

La segunda sala reúne uno de los fondos de arte soviético más importantes de Europa, con una destacada colección de carteles, diseño gráfico y fotomontajes.

El itinerario continúa abordando la convulsa década de 1930 en la que el arte se convierte en un instrumento de compromiso político y propaganda, mientras París se consolida como refugio de artistas exiliados y escenario de debates entre abstracción, surrealismo y nuevos realismos.

A continuación, se exploran las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a través del Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto, corrientes que apostaron por la gestualidad, la materia y la experimentación con materiales como arena, serrín o polvo de vidrio.

NACIMIENTO DEL ARTE POP

La quinta sala se centra en el Informalismo español y el Arte Normativo, dos tendencias surgidas en el contexto de la apertura internacional del franquismo.

Aquí también se muestra el arte geométrico y la importancia que desempeñó el Centor de Cálculo en figuras como Soledad Sevilla e Yturralde.

Incluye también un espacio dedicado al fotógrafo valenciano Gabriel Cualladó y a autores como Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Miguel de Miguel o Joaquín Collado, que renovaron la fotografía documental y humanista.

La muestra avanza con el nacimiento del arte pop, ligado al auge del consumo de masas y a las transformaciones sociales de las décadas de 1950 y 1960. Las salas séptima y octava recorren las décadas de 1960 y 1970, marcadas por el Mayo del 68, el feminismo o el movimiento Black Power.

El recorrido muestra el paso del minimalismo al arte conceptual, la performance y el arte corporal, así como la consolidación del vídeo y la fotografía como medios artísticos autónomos y el desarrollo del apropiacionismo como crítica a los estereotipos y a las relaciones de poder.

La exposición también se centra en las décadas de 1980 y 1990, cuando la instalación se consolida como uno de los lenguajes fundamentales del arte contemporáneo y surgen nuevas reflexiones en torno a la identidad, la memoria, el cuerpo y la globalización.

Finalmente, la última sala reúne obras realizadas a partir del año 2000 y plantea cuestiones esenciales de nuestro presente: la crisis ecosocial, los conflictos contemporáneos, las identidades, los feminismos y las nuevas formas de representación, abriendo el recorrido hacia los interrogantes y desafíos del futuro.

La exposición trasciende los límites de las salas expositivas y se expande por distintos espacios del museo, donde el visitante encontrará obras de Natividad Navalón y Tom Otterness distribuidas por los vestíbulos y tres esculturas de Miquel Navarro situadas en la explanada, prolongando la experiencia de la muestra más allá de la visita convencional.