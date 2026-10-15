El IVAM invita a las familias a descubrir el arte contemporáneo a través de la danza, la luz y el color - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ofrece a las familias con niñas y niños de entre 2 y 6 años una experiencia para descubrir el arte contemporáneo a través del movimiento, la luz y el color.

Lo hace mediante el taller '¡No hay color! Cuerpos de luz y color en el museo', donde invita a recorrer sus instalaciones desde una perspectiva lúdica y sensorial, prestando atención no solo a lo que se observa, sino también a aquello que aparece o se transforma según la luz, la posición y la mirada de cada persona.

A través de la danza y el juego, las familias participantes experimentan cómo sus propios cuerpos pueden entrar en diálogo con las obras de arte y transformar la percepción del espacio. La propuesta convierte las salas del museo en un lugar de exploración compartida en el que el movimiento es una herramienta para observar, imaginar y establecer nuevas relaciones con el entorno artístico, explican las responsables del museo en un comunicado.

Las sesiones del taller tendrán lugar los sábados 17 de octubre, 21 de noviembre y 5 y 22 de diciembre, a las 17.30 horas. Cada encuentro concluirá con la creación de una obra colectiva en torno a la luz y el color a partir de la improvisación y los estímulos que ofrecen las exposiciones del IVAM.

El taller está diseñado y mediado por Marta García Navarro y Paula Romero Raga, dos profesionales vinculadas a la creación y la investigación en danza contemporánea, con trayectorias que conectan el movimiento, la educación artística y la mediación cultural.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través de la página web del museo.