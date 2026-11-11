El IVAM permanece cerrado por el seguimiento del paro en el personal de taquillas

Imagen de archivo del IVAM. - IVAM

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha cerrado las puertas este miércoles, 11 de noviembre, por falta de personal de taquillas, que ha secundado el paro.

Otro centro cultural de la capital valenciana, Bombas Gens, también informó ayer de que, con motivo de la huelga, permanecería cerrado.

En otros museos e instituciones culturales se ha mantenido la actividad con normalidad, mientras que la jornada reivindicativa ha afectado a las representaciones teatrales a petición de las compañías, porque no se pueden realizar funciones con ausencia significativa de actores y técnicos.