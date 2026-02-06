El IVAM prorroga la exposición de Cristina García Rodero hasta el 22 de febrero

Archivo - IVAM Centre Julio González Exposición Cristina García Rodero. España Oculta Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) prorroga la exposición dedicada a la Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, hasta el próximo domingo 22 de febrero.

La muestra, que despliega la célebre serie fotográfica en la que posa la mirada en ritos, fiestas y tradiciones españolas, se prolonga durante dos semanas más ante la gran acogida por parte del público.

Con motivo de la selección, el IVAM ha organizado para este domingo, 8 de febrero a las 11.00 horas, una visita comentada a la exposición y un posterior recital musical a cargo de los cantantes del Centre de Perfeccionament de Les Arts.

Los artistas interpretarán un repertorio que incluye obras de Chaikovski, Jules Massenet o Mijaíl Glinka en la propia galería que alberga la muestra. Además, el IVAM ha programado diversas visitas comentadas los días 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 de febrero en las que el público podrá descubrir las fotografías en blanco y negro de Cristina García Rodero que reflejan el alma popular y tradicional de este país.

'Cristina García Rodero. España Oculta' reúne 157 imágenes de esta histórica serie que convirtió a la artista de Puertollano (Ciudad Real) en todo un referente de la fotografía española.

En el año 1973 la Fundación Juan March le concedió una beca de creación artística con la que pudo adquirir su primera cámara y recorrer los pueblos de España "para documentar y preservar la memoria de sus fiestas, ceremonias, ritos, tradiciones y la forma de vida de sus gentes", detalló la directora del IVAM, Blanca de la Torre.

La propia artista, en la memoria de solicitud de la beca, expresó que se proponía realizar un trabajo antológico de las costumbres de España, tanto en su abertura y progreso, como en su ocultamiento y tradición.

Sin embargo, no se puede reducir su obra al mero documento. Son imágenes que conmueven y emocionan porque a la artista lo que le importa es "entablar conversaciones con gente que muchas veces terminan siendo tus amigos, que se alegran cuando vuelves y con los que siempre estarás en deuda", declaró Rodero durante la presentación de la muestra en el IVAM.

La exposición ha sido posible gracias a la colaboración entre el IVAM, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga y la Fundación Juan March.