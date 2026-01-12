El IVAM proyecta cortometrajes de Isabella Rossellini dentro del ciclo 'Sesión expandida'

Las entendidas. Proyección Green Porn de Isabella Rossellini en el IVAM - GVA

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inicia este martes, 13 de enero, a las 19.00 horas, la primera temporada de 'Green Porno' de Isabella Rossellini, que incluye una serie de cortometrajes sobre insectos que se aparean. Esta proyección es la cuarta sesión del ciclo de cine 'Sesión expandida' que organiza el IVAM a cargo de Las Entendidas.

Dirigida, escrita y protagonizada por Isabella Rossellini, esta serie de cortometrajes explora, con grandes dosis de humor, los inusuales rituales de seducción del reino animal.

En esta primera temporada, la propia actriz italiana se transforma en una mantis que se come a sus amantes después de tener sexo, reproduce los hábitos sadomasoquistas en el apareamiento del caracol o los secretos de 'alcoba' de moscas, gusanos o libélulas, en una seria tan científicamente precisa como visualmente entretenida.

Cada uno de los cortos tiene una duración de entre 90 segundos y tres minutos y comienza con un primer plano de la protagonista de 'Terciopelo azul' diciendo "Si yo fuera..." y el animal del que versa cada capítulo.

El primer episodio, dedicado a las abejas, sienta las bases de un proyecto anfibio que tiene sus pies (sus patas) en varios lugares a la vez: en el corto pedagógico, que trata de enseñar mediante la dramatización y el entretenimiento; y en el cine experimental, dedicado a jugar con las expectativas del público.

La proyección irá acompañada de la grabación del podcast de cine 'Algo nuevo, algo viejo, algo prestado', conducido por Álvaro G. Devis y Clara Gorria. La proyección es la cuarta sesión del ciclo de cine 'Sesión expandida', conducido por Adriana Cabeza y Alexia Guillot, conocidas bajo el nombre de Las Entendidas.

El proyecto lleva a cabo proyecciones mensuales de películas que habitualmente quedan fuera de los circuitos de exhibición de la ciudad y se completa a través de 'La cinefilia del IVAM', un grupo de cineclub estable que ofrece la posibilidad de participar en sesiones temáticas exclusivas.

La asistencia a cada una de las sesiones del ciclo de cine es libre hasta completar aforo, indican los responsables del museo en un comunicado.