El IVAM se suma a FestIN con un aperitivo basado en la exposición 'A media lumbre' a cargo de Carito Lourenço

El IVAM se suma a FestIN con un aperitivo basado en la exposición ‘A media lumbre’ a cargo de la chef Carito Lourenço - GVA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se suma este fin de semana a FestIN, Festival de Cultura & Gastronomía de València, con un aperitivo, basado en la exposición 'A media lumbre', a cargo de Carito Lourenço, chef del restaurante Fierro con estrella Michelín.

Las sesiones, que tendrán lugar en el IVAM el sábado 25 de abril a las 11.00 horas y el domingo 26 de abril a las 12.00 horas, requieren reserva previa a través de la web de FestIN, sgún ha iformado la Generalitat en un comunicado.

La actividad comienza con una visita a la exposición colectiva 'A media lumbre', acompañada por Carito Lourenço y por el equipo de mediación del IVAM. La muestra reivindica la artesanía, los oficios y las tradiciones vinculadas a la tierra, y reúne obras realizadas en materiales como cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto y otras fibras naturales.

Un canto al buen vivir, la lentitud y la tranquilidad que ha inspirado unos aperitivos que degustan los asistentes al finalizar la visita, creados exprofeso por Carito Lourenço como una prolongación sensorial de la exposición.

"La gastronomía también es artesanía. Trabajamos con materia, con tiempo y con procesos lentos, igual que ocurre en los oficios que aparecen en la exposición. Todo parte de una misma idea: el respeto por los saberes que se transmiten con las manos y con la experiencia", ha explicado Carito Lourenço.

El primer aperitivo es a base de encurtidos, un proceso con una técnica milenaria para encapsular el tiempo y prolongar la vida útil de los vegetales, que proceden del propio huerto de la chef en Meliana. A continuación, una tartaleta de gamba en un momento conectado con el mar, en el que la pesca se aborda como oficio, sostenibilidad y escucha del territorio.

El aperitivo finaliza con un steak ahumado asociado al fuego, el hogar y el humo como huella, evocando los antiguos llares como espacios de encuentro y transformación. La experiencia se completa con un maridaje de cervezas artesanales Tyris, que establece un diálogo con la obra 'Ecologías del lúpulo', de Susana Cámara Leret, presente en la exposición. El lúpulo, como materia agrícola y cultural, conecta con los mismos principios que atraviesan la muestra: territorio, cultivo, transmisión de saberes y transformación del tiempo en aroma, carácter y memoria.

Con esta actividad, el IVAM se suma así a FestIN, que celebra su sexta edición desplegando presentaciones culinarias en 22 espacios de València, Gandía y Riba-roja del Turia. Cada sede ofrece una propuesta particular, creando un calendario de eventos para acercar al público de una manera diferente la cultura y la gastronomía, y ofreciendo experiencias únicas e irrepetibles que están disponibles en la web del certamen.