Ivana Gasulla Mestre, Premio FRACE al joven talento científico femenino

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ivana Gasulla Mestre, investigadora del grupo Photonics Research Labs (PRL) del Instituto de Investigación iTEAM de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido una de las cuatro galardonadas de la V edición de los Premios FRACE al Joven Talento Científico Femenino de la Fundación Real Academia de Ciencias de España y Mastercard. En concreto, ha recibido el premio en la categoría Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología.

En su quinta edición, este galardón, que cuenta con una dotación económica de 2.500 euros, tiene como propósito contribuir a fortalecer las carreras de científicas de notable talento con una edad igual o inferior a 45 años.

"Para mí, este galardón no sólo supone un reconocimiento a mi trabajo, sino, sobre todo, un reflejo de la dedicación y esfuerzo de mis compañeros del Photonics Research Labs, bajo el apoyo del Instituto iTEAM, así como de la spin-off de la UPV iPronics Programable Photonics. También supone un impulso para continuar con mi investigación en fotónica, un campo de vital importancia para la innovación tecnológica del futuro, sobre todo en escenarios como las comunicaciones móviles de próxima generación, así como las infraestructuras de centros de datos y servidores que sustentan la inteligencia artificial", ha destacado Ivana Gasulla.

Ivana Gasulla ha señalado además que le "emociona especialmente" haber recibido este premio en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y ha incidido en la importancia de seguir promoviendo vocaciones científicas entre las chicas.

"No podemos subestimar la importancia de la inclusión del talento femenino en las áreas STEAM, ya que una mayor diversidad de perspectivas y enfoques es esencial para abordar los problemas a los que nuestra sociedad vaya enfrentándose de manera más creativa e integral. Es crucial que sigamos promoviendo la educación científica entre las jóvenes y mostrándoles ejemplos de mujeres que se dedican con pasión a la investigación, la innovación y el emprendimiento", asevera en un comunicado.

Además del galardón otorgado a Ivana Gasulla, la FRACE ha concedido otros tres, en otras tantas categorías: en la Categoría Biología, Geología y Ciencias Afines, el premio ha sido para Ainhoa Magrach González; en la de Física, Química y Ciencias Afines, la galardonada ha sido María Escudero Escribano; y en Matemáticas y Ciencias Afines, la FRACE ha reconocido el trabajo de Ana Primo Ramos.

En total, optaban a estos premios 394 investigadoras: 191 en Biología, Geología y Ciencias Afines, 102 en la de Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología; 77 en Física, Química y Ciencias Afines y 24 en Matemáticas y Ciencias Afines.

TRAYECTORIA

Ivana Gasulla Mestre es investigadora del grupo Photonics Research Labs (PRL) del Instituto de Investigación iTEAM y profesora titular de la Escuela Politécnica Superior de Gandía en la UPV. Su investigación se centra, principalmente, en el procesamiento de señales de microondas y ópticas junto con innovadoras arquitecturas de fibras ópticas multinúcleo y de pocos modos. Cuenta con más de 150 publicaciones internacionales, algunas de ellas en revistas de alto impacto como Nature Communications y Nature Photonics.

Fue reconocida con una de las prestigiosas becas Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación. Actualmente, es vicedirectora económica del Instituto de Investigación iTEAM y Editora Senior para el IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, entre otros cargos. Además, recientemente fue reconocida como una de las 100 figuras más influyentes en el ámbito de la fotónica a nivel mundial en la lista The Photonics100 de 2025.

En su faceta emprendedora, es cofundadora de la spin-off de la UPV iPronics Programmable Photonics que en 2020 fue reconocida por Nature como una de las 32 mejores spin-offs para seguir a nivel mundial.