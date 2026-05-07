El IVC celebra este viernes 'La Nit de l'Art' con actividades en el EACC y el Museu de Belles Arts

El IVC celebra este viernes 'La Nit de l'Art' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 7 May. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, celebra este viernes 'La Nit de l'Art' de Castelló con la organización de varias propuestas artísticas experimentales en el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) y el Museu de Belles Arts de Castelló.

Se trata de un acontecimiento cultural que pretende acercar la creación contemporánea a la ciudadanía con más de 80 actividades repartidas por toda la ciudad.

El Museu de Belles Arts de Castelló acoge dos actividades este viernes. En primer lugar, en el claustro del museo se realizará, a partir de las 18.00 horas, una actuación creada por los artistas Ángeles Císcar y Edu Cornelles.

Su acción explora la relación entre materia, cuerpo y vibración, creando un espacio de interdependencia. Las cañas, flexibles y resistentes, actúan como interlocutoras, y sus sonidos amplificados revelan una geografía íntima. Se trata de una propuesta poética que invita a percibir la conexión entre lo vivo y lo inerte.

Por otra parte, en el salón de actos se presentará, a partir de las 20.00 horas, la acción 'Niños soldados', una performance documental que aborda la violencia política en Perú entre 1980 y 2000. Un soldado encarna las voces de los niños reclutados y reflexiona sobre la inocencia, la obediencia y la responsabilidad. La pieza da voz a las heridas y a la memoria colectiva para promover la conciencia y la reflexión. La actividad está protagonizada por Godo Lozaco, dirigida por Jorge Villanueva y producida por Lucero Carrasco.

Por su parte, el Espai d'Art Contemporani de Castelló se suma también a la celebración de 'La Nit de l'Art' con una nueva edición de 'AV Jamdart', en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón (EASD). De 17.00 a 21.00 horas, 'Espai Obert' acogerá este encuentro de improvisación visual y sonora inspirado en las sesiones de Telenoika, una actividad que combina música y vídeo en directo y en la que el público puede participar en la improvisación a partir de su propio material tecnológico.

EXPOSICIONES TEMPORALES

Además de las actividades programadas con motivo de 'La Nit de l'Art', el Institut Valencià de Cultura mantiene abiertas al público varias exposiciones temporales que podrán visitarse durante estos días.

El EACC acoge hasta el 24 de mayo la muestra 'The Rise and Fall of Erik Schmidt', una selección de los últimos trabajos del artista berlinés.

Por lo que respecta al Museu de Belles Arts de Castelló, la sala vestíbulo propone, hasta el 18 de mayo, la exposición 'Les vinyetes i els mecanismes de la naturalesa humana' del ilustrador castellonense conocido como Nadar.

Finalmente, puede visitarse, antes de los conciertos, en la sala de exposiciones del Auditori i Palau de Congressos de Castelló, la muestra 'Materia negra. Retrospectiva contra la superficialitat obligada de la felicitat', de Carles Pedrón (sr. Charli). La exposición recorre cerca de dos décadas de investigación artística y abre espacios de reflexión personal y colectiva en torno a la salud mental, el acoso y los procesos de reconstrucción personal.