El IVC convoca ayudas por valor de 3,2 millones de euros a salas de exhibición y teatros

Imagen de archivo del espectáculo familiar 'aLUZina' en Castelló y Peñíscola - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la conselleria de Educación, Cultura y Universidades, convoca las subvenciones de carácter bienal a salas de exhibición y teatros con programación estable de teatro, danza y circo para los ejercicios 2026 y 2027. El importe inicialmente previsto para esta convocatoria es de 3.200.000 euros, correspondiente a las dos anualidades.

Estas ayudas ofrecen a la ciudadanía una oferta diversificada y de calidad. Por ello, su objetivo es financiar proyectos de exhibición de espectáculos culturales que ofrezcan e implementen con regularidad una programación estable de teatro, danza y/o circo, de carácter profesional, en el ámbito de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana.

Los proyectos deberán desarrollarse a lo largo de dos años y se distinguen tres modalidades diferentes: de exhibición de espectáculos invitados, de exhibición de espectáculos de producción propia y de residencias y procesos creativos propios o externos.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 25 de mayo. Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del registro electrónico accesible desde la página web del IVC, según ha informado la Generalitat en un comunicado.