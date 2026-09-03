El IVC convoca la tercera Comunidad de Espectadores de Artes Escénicas para la temporada 2026-2027

Institut Valencià de Cultura - GVA

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha convocado por tercer año consecutivo al público valenciano de artes escénicas para crear una nueva Comunidad de Espectadores no expertos, diversa y plural, que acompañará algunas de las creaciones programadas en el Teatro Rialto y el Teatro Principal de València durante la temporada 2026-27.

Para la dirección adjunta de Artes Escénicas del IVC, el público es fundamental y debe ser una parte activa del ecosistema escénico, por lo que pretende crear con él una conexión que traspase la 'cuarta pared'. Acompañada por el lema 'Mucho que ver contigo', la entidad busca establecer una relación estrecha entre la ciudadanía y las artes escénicas que vaya más allá de la asistencia a una o varias funciones y que cree una práctica bidireccional.

Para cumplir este objetivo, este grupo de espectadores desarrollará durante toda la temporada diversas actividades artístico-críticas previas y posteriores a la experiencia escénica, así como encuentros y coloquios con los creadores, la asistencia a las representaciones y la elaboración de un cuaderno de bitácora que dará testimonio de la programación artística del curso.

La comunidad realizará encuentros semanales y estará coordinada por la mediadora Maribel Bayona, creadora y gestora cultural. Además, contará con descuentos especiales para todas los espectáculos e invitaciones a las diferentes actividades programadas, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Para formar parte del grupo no se necesita experiencia previa o profesional en Artes Escénicas; solo se requiere el compromiso y la implicación en las actividades y encuentros. El coste total por persona en esta primera parte de la temporada es de 30 euros. Este precio incluye las entradas de los seis espectáculos seleccionados y todo el resto de las actividades expandidas.

Toda la información acerca de esta Comunidad de Espectadores se puede encontrar en la página web del IVC. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre a través de un formulario. Finalizado el mismo, se realizará la selección de los participantes.