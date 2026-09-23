EL IVC inicia la campaña de renovación y venta de abonos para el Auditori y el Teatre Principal de Castelló

Archivo - Teatre Principal de Castelló - CARLOS PASCUAL ALICART - Archivo

CASTELLÓ 23 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) inicia la campaña de renovación y venta de abonos del Teatre Principal y el Auditori de Castelló para la programación correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026. La oferta cultural de ambos espacios reúne a destacadas formaciones valencianas, nacionales e internacionales.

El Teatre Principal de Castelló presenta un abono con ocho espectáculos para el último trimestre del año. La programación comenzará el 10 de octubre con 'Dinamarca', de Lluïsa Cunillé, protagonizada por Pere Arquillué e Imma Colomer. El 18 de octubre llegará 'L'Albada', de Jaume Viñas, bajo la dirección de Oriol Broggi, mientras que el día 25 se representará 'Las hijas de Bernarda', de Taiat Dansa.

En noviembre, el Principal de Castelló acogerá la producción valenciana 'Las amistades peligrosas' y 'La vida extraordinaria', protagonizada por Malena Alterio y Carmen Ruiz. La programación del mes concluirá con 'Constelaciones', de Nick Payne, dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

Por último, la programación de diciembre estará protagonizada por 'El hijo de la cómica', una obra dirigida y protagonizada por José Sacristán que llegará al Principal el día 5, así como por 'Crematorio', adaptación de la novela de Rafael Chirbes, que se representará el 12 de diciembre con un elenco encabezado por Fernando Cayo.

NUEVE CONCIERTOS

El Auditori de Castelló reúne nueve conciertos en su abono de otoño, además de la programación de otros conciertos y espectáculos.

La programación de abono se iniciará el 17 de octubre con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida por Sir Mark Elder y con la participación del pianista Pavel Kolesnikov, con obras de Wagner, Chaikovski y Strauss.

El 22 de octubre actuará la violinista Janine Jansen acompañada por el pianista Denis Kozhukhin, mientras que el día 23 será el turno de la Orquesta Sinfónica de las Escuelas de Música de Sachsen-Anhalt. La oferta cultural del mes finalizará con la Orquestra Simfònica de Castelló y el Cor Jove de la Comunitat Valenciana, que interpretarán el 'Réquiem alemán' de Brahms bajo la dirección de Pablo Marqués Mestre.

En noviembre, el pianista Manuel Ortiz Babiloni ofrecerá un recital el día 27. Ya en diciembre, la programación incluirá actuaciones de Atenea Quartet, Silvia Tro y Julian Reynolds; de Akademie für Alte Musik Berlin y RIAS Kammerchor, que interpretarán 'El Mesías' de Händel; y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, junto a la soprano Christiane Karg.

La programación de abono concluirá el 27 de diciembre con la actuación de la Orquestra Simfònica de Castelló, junto a la Big Band UJI y David Pastor.

VENTA DE ABONOS

Los abonos del Teatre Principal y el Auditori de Castelló podrán renovarse hasta el 24 de septiembre. El periodo para cambios de localidad y nuevas altas permanecerá abierto del 25 al 29 de septiembre.

Las entradas individuales saldrán a la venta el 1 de octubre, tanto en las taquillas de ambos espacios como en la página web del IVC.

El abono del Teatre Principal de Castelló tiene un precio de entre 30 y 100 euros, en función de la localidad seleccionada y de los descuentos aplicables. Por su parte, el abono del Auditori tiene un precio general de 115 euros, con tarifas reducidas para jóvenes y miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón.