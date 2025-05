El IVC lleva primer volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2025' en las jornadas Corten de Navarra

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado el primer volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2025' en las jornadas profesionales 'Corten', que se han celebrado en Pamplona, organizadas por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra.

'Corten' es una iniciativa interautonómica que promueve y difunde los cortometrajes seleccionados en los catálogos de las comunidades participantes: Navarra, Cantabria, Comunitat Valenciana y Asturias. Su objetivo es encontrar nuevos públicos y potenciar el talento local, facilitando el intercambio y la colaboración entre los creadores.

Con los dos volúmenes del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana' que edita anualmente el IVC, se pretende promocionar y dar a conocer la producción anual del cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales, así como en la industria audiovisual. El primer volumen se publicó en enero y el segundo se presentará en junio.

El primer volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2025' cuenta con seis cortometrajes: cuatro cortos de ficción y dos documentales. Los cortos de ficción son 'Las niñas mayores no tienen miedo', dirigido por Alba Crespo; 'Pikachu', dirigido por Ben Fernández; 'Pálpito', dirigido por Marisa Crespo y Moisés Romera; y 'Switched on', dirigido por Iván Fernández de Córdoba. Los dos cortos de animación son 'Marcharse', dirigido por Miguel Medrano, y 'Sweet Cabanyal', dirigido por Anna Juesas y Sonia Sánchez, con los estudiantes de Barreira Arte y Diseño.

En los Cines Golem Yamaguchi de Pamplona se proyectó una selección de cortometrajes de los catálogos de las comunidades participantes, con la presencia de los directores para presentar sus obras.

El corto valenciano en esta proyección fue 'Marcharse', dirigido por Miguel Medrano y producido por el Máster en Animación de la Universidad Politécnica de Valencia. También se proyectó 'Campolivar', dirigido por la asturiana Alicia Moncholí y producido por Amora Films de la valenciana Alejandra Mora y Oberon Media, que figura en el Catálogo Laboral Cinemateca Cortos del Principado de Asturias.

En la Escuela de Interpretación Butaca 78 se celebró un encuentro profesional entre productoras y realizadores de los cortometrajes en el que se presentaron los catálogos de las cuatro comunidades autónomas invitadas. El primer volumen del catálogo Curts Comunitat Valencia 2025 fue presentado por la técnica de fomento del audiovisual de la dirección adjunta de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Dora Martí.

También se celebró una mesa redonda sobre las claves para la coproducción con la participación de productoras de varias comunidades en la que intervino la productora y directora Marisa Crespo.

La jornada finalizó con encuentros 'one to one' en los que los representantes de cada uno de los cortos del primer volumen de 'Curts Comunitat Valenciana 2025' tuvieron oportunidad de dar a conocer sus cortos, pero también de exponer sus nuevos proyectos para buscar inversores y acuerdos de coproducción.

En estas reuniones participaron Alba Crespo con 'Las niñas mayores no tienen miedo', Ben Fernández con 'Picachu', Marisa Crespo y Moisés Romera con 'Pálpito', Miguel Medrano y Lucía Sampedro con 'Marcharse' Eusebio Díaz por 'Switched on'.