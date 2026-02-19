El IVC presenta este fin de semana en el Teatre Principal de Castelló su producción 'Los Locos de Valencia' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 19 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta en el Teatre Principal de Castelló este fin de semana su producción propia, 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega.

La pieza teatral es una de las primeras obras del dramaturgo del Siglo de Oro y anticipa los rasgos que definirían su teatro: enredos amorosos, locura fingida, erotismo y comicidad.

La acción transcurre en el hospital de alienados de València. Floriano, un joven filósofo que huye de Zaragoza tras un lance, se hace pasar por loco para ser internado. Allí conoce a Erífila, también recluida tras ser hallada en circunstancias extrañas. Ambos deberán sostener su fingimiento mientras la confusión y los equívocos se multiplican en una comedia que transita entre lo místico y lo grotesco.

La directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, María José Mora, ha reafirmado el compromiso del IVC con la creación escénica valenciana en una producción "que ha contado con un amplio equipo formado por profesionales de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana" y ha destacado "la voluntad de acercar los grandes textos del Siglo de Oro al público actual mediante una visión contemporánea y con identidad valenciana".

La producción, dirigida por Jorge Picó, cuenta con un equipo de profesionales valencianos, encabezado por la dramaturgia de Vicent Montalt y el propio Picó, con la asesoría de verso de Carles Sanjaime y la ayuda de dirección de Imma Sancho.

La obra reúne a doce intérpretes valencianos: Marina Alegre, Àngel Fígols, Héctor Fuster, Sergio Martínez, Manuel Minaya, Lucía Poveda, Carles Sanjaime, Marta Santandreu, Arturo Sebastià, Fernando Soler, Elena Valera y Josep Zapater.

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

Asimismo, bajo la coordinación de Maribel Bayona, se ha llevado a cabo una actividad de mediación cultural con diversos grupos de Castellón.

Específicamente, se ha colaborado con un grupo de jóvenes migrantes pertenecientes a la Fundación Daño Cerebral Adquirido ATENEU, así como con alumnado de la UJI, en este caso bajo la dirección del dramaturgo Vicent Montalt.