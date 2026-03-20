El IVC presenta en el Rialto la obra 'Mapache' en la que se muestra los conflictos de género en las aulas

El IVC presenta en el Teatro Rialto la obra ‘Mapache’ - GVA

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura presenta este fin de semana en el Teatro Rialto de València la obra 'Mapache', una producción de la compañía teatral Bisílaba en la que se muestra los conflictos de género en las aulas.

La obra, que obtuvo el Premio del público en la Mostra Escènia Foios 2025, se podrá ver los días 21 y 22 de marzo, a las 19.00 horas, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Escrita y dirigida por Gabriel Ochoa y protagonizada por Sergio Caballero, 'Mapache' muestra a Iván, un joven de 16 años dentro del movimiento Incel (celibato involuntario). Su odio hacia las mujeres nace del deseo de proteger a su madre, víctima de abuso. Rubén, su profesor, intenta entender por qué ese odio, de dónde nace y, sobre todo, cómo pararlo y tratarlo.

La obra muestra, según la propia compañía, "la mirada ingenua de alguien que necesita ayuda y, ¿por qué no acercarle una mano, aunque esa mano te la puedan quemar, para que salga de ese infierno?".

Para ello, presenta este conflicto con los mínimos elementos: una sola persona en una clase (el público es el alumnado), contando una verdad que puede dar luz a las verdades que cada día se pueden ver en el exterior.

La compañía ofrecerá una función accesible con lengua de signos el día 22. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.