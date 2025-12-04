El IVC programa este fin de semana la obra 'Casa Calores' en Castelló y 'Maleïdes dames' en Peñíscola

Archivo - 'Maleïdes Dames' - JUAN TEROL - Archivo

CASTELLÓ 4 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura programa un completo fin de semana de artes escénicas en el Teatro Principal de Castelló -'Casa Calores- y en el Palau de Congressos de Peníscola -'Maleïdes dames'-.

Por un lado, el sábado 6 de diciembre, a las 19.00 horas, el Principal de Castelló de la Plana presenta la adaptación teatral del libro de Pere Riera, 'Casa Calores'.

La obra es una fotografía personal del escritor sobre el paso del tiempo en una casa. Riera narra la historia desde la ternura y la sensibilidad. El paso del tiempo es inexorable para todos los integrantes del hogar. Los mayores que sobreviven se hacen viejos; y los jóvenes, que desean llegar a ser adultos, intentan poner freno al inexorable paso del tiempo. Un tiempo que los enfrenta al más preciado de los peligros: el pasado.

La producción de la Sala Beckett de Barcelona ha tenido una gran acogida de público desde su estreno en la temporada 2023/2024. La obra cuenta con un prestigioso reparto encabezado por Jordi Boixaderas, al que acompañan Rosa Gámiz, Emma Arquillué, Júlia Bonjoch, Arnau Comas y Eudald Font, a los que hay que añadir la voz en off de Pablo Derqui.

'Casa Calores' forma parte de la programación de abono cultural de otoño del Principal de Castellón. Las últimas entradas están a la venta en taquilla y en la web ivc.gva.es

PEÑÍSCOLA

El teatro también será protagonista el domingo 7 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Palau de Congressos de Peníscola, con la representación de la producción valenciana 'Maleïdes dames'.

La obra pone sobre el escenario a tres personajes femeninos icónicos de la literatura universal: Emma Bovary, Ana Ozores (La Regenta) y Ana Karenina, interpretadas por Rosa López, Carme Juan y Pepa Juan.

Los años han pasado y estas tres heroínas han sufrido el paso del tiempo. Por un lado, está Emma Bovary, una mujer fascinada por el lujo y la vida elegante, pero inmersa en una depresión por un matrimonio aburrido y frío y una vida de provincias.

Por otra parte, está Ana Ozores, de la Regenta, una joven que vive atrapada en una ciudad provinciana y que se debate entre un cura manipulador y un charlatán mujeriego, que trastocarán su vida de pies a cabeza.

La tercera protagonista de la pieza teatral es Ana Arkadievna Karenina, una dama de la alta sociedad rusa, casada con un hombre tradicional y estricto, una mujer llena de pasión, que no dudará en dejar esa vida por seguir a su amor verdadero.

En 'Maleïdes dames', un narrador, papel a cargo de Darío Torrent, irá asumiendo todos los roles masculinos que aparecen en las tres obras.

Las entradas, a un precio de 10 euros, pueden adquirirse en taquilla y en la web ivc.gva.es.