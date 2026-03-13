El IVC promueve el audiovisual valenciano en MAFIZ, la zona de industria del Festival de Cine de Málaga - IVC

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura promueve la participación de los profesionales y las producciones del audiovisual valenciano en MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), la zona de industria del Festival de Cine de Málaga que se celebra esta semana en diversos espacios culturales de la capital malagueña.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez, y la directora de Cinema Jove, María Albiñana, han asistido a diversos eventos y proyecciones dentro de la zona de industria del festival malagueño, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Luis Gosálbez ha destacado al respecto que el Institut Valencià de Cultura "ha vuelto a estar presente en el festival malagueño con un espacio propio dentro del mercado de MAFIZ, para que el audiovisual valenciano tenga su punto de encuentro y una plataforma de promoción de sus producciones y del trabajo que realizan sus profesionales".

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC también ha indicado que la presencia en este espacio tiene como objetivo "que el audiovisual valenciano pueda conseguir acuerdos de coproducción y financiación para sus proyectos cinematográficos con otras comunidades autónomas y otros países del área iberoamericana".

"También queremos contribuir a dar a conocer la oferta de producciones valencianas recientes entre los agentes de ventas, distribuidores e inversores internacionales", ha añadido.

Dentro de las iniciativas de promoción del audiovisual valenciano que impulsa el IVC en MAFIZ, figura la edición de un catálogo en inglés y de un vídeo promocional con 16 largometrajes de ficción y seis largometrajes documentales ya rodados o estrenados, seis proyectos de largometraje de ficción y cuatro proyectos de documentales en fase de desarrollo de producción.

En total, son 32 producciones valencianas inscritas en la convocatoria que lanzó el IVC para participar en este catálogo que se distribuirá entre las empresas y profesionales acreditados en MAFIZ. Tanto el catálogo como el vídeo están disponibles en la web del IVC.

PARTICIPACIÓN VALENCIANA EN MAFIZ

Las productoras y los profesionales valencianos vuelven a estar presentes con sus proyectos y producciones finalizadas en los diversos foros y espacios de proyecciones privadas de MAFIZ.

Este año, se presentan cuatro proyectos de largometraje y podrán ser vistas 14 producciones por compradores internacionales, programadores de festivales y productores y distribuidores de otros países en la zona de industria del festival. La oferta está conformada por seis largometrajes, ocho cortometrajes, tres proyectos de largometraje de ficción y un proyecto de documental.