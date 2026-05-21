El IVC selecciona 28 proyectos audiovisuales para el certamen Promercat - València Film Market

Promercat - GVA

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, organiza la sexta edición de Promercat - València Film Market, que en esta ocasión se celebra en tres jornadas profesionales del 17 al 19 de junio, en los cines MN4 de Alfafar, una de las localidades afectadas por la dana.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha señalado que Promercat se celebra por segundo año consecutivo en los cines MN4 de Alfafar porque el IVC "quiere seguir contribuyendo a la reactivación de la actividad social, cultural y económica no solo de Alfafar, sino también de otras localidades próximas de l'Horta Sud y del área metropolitana de la provincia de Valencia que sufrieron las inundaciones de 2024".

Promercat es un mercado audiovisual de carácter profesional orientado a impulsar la coproducción autonómica y nacional; facilitar alianzas estratégicas entre productoras; conectar proyectos con televisiones, distribuidoras, agentes de ventas y fondos públicos, y fortalecer la circulación de obras valencianas y españolas en el mercado nacional e internacional, ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Se configura como un espacio de 'pitching' profesional y reuniones 'B2B' previamente agendadas, orientado a generar acuerdos reales de coproducción, distribución y ventas.

'FOCUS CANARIAS'

Como novedad, se ha organizado el 'Focus Canarias', en el que se presentarán los proyectos de largometraje de ficción 'Gloria', de Videoreport Canarias, y 'Tierra', de La Magua Films.

También se ha organizado un encuentro informativo para dar a conocer en València la industria audiovisual canaria, en el que participan Pedro Carballido del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Chedey Reyes de la productora Jugoplastika, Daute Campos de Amissus y Jairo López de El Viaje Films.

El objetivo de este encuentro es buscar nuevas vías de coproducción entre empresas de ambas comunidades autónomas y conocer las posibilidades de financiación que ofrece Canarias.

28 PROYECTOS SELECCIONADOS EN PROMERCAT

En esta edición se han seleccionado 28 proyectos, doce de los cuales corresponden a la categoría Promercat Autonómico de lenguas cooficiales, catorce a Promercat Nacional y dos a Promercat Distribución y ventas.

Los criterios fundamentales de selección han sido la calidad narrativa, el diseño de producción y la sostenibilidad financiera de los proyectos presentados.

Los 28 proyectos de Promercat Autonómico y Promercat Nacional, que participarán en dos sesiones de 'pitch', proceden de València, Barcelona, Alicante, Pego, Castellón de la Plana, Zaragoza, Madrid, Palma de Mallorca, Mahón, Santander, Almería y Vitoria.

PROMERCAT AUTONÓMICO

Promercat Autonómico está dirigido a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y telefilms que se rodarán en lenguas cooficiales. Se han seleccionado un total de doce proyectos.

Los nueve proyectos de largometrajes de ficción son 'Akuari' de PTMedia (València), 'Còlera' de Aire de Cinema (Pego), 'El cas Scala' de Empàtic (Mahón), 'Estoque' de Nakamura Films (València), 'Ingovernables' de Monstropo Films (Barcelona) y Gazuza Creativa (València), 'Lluny del drac' de Ivarina Films (Castellón de la Plana), 'Sasia (Zarza)' de Orlok Films (Vitoria) 'Set fanecaes i mitja' de 'TV ON Producciones' (València) y 'On viuen els que enyoren' de Lof Media (València).

Los tres proyectos de series son 'Crònica criminal' de Sunrise Pictures (València), 'Quasi Benidorm' de Kever Films (Barcelona) y 'Sota l'aigua' de Nova Producciones (Mallorca).

PROMERCAT NACIONAL

Promercat Nacional está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en España y está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión. Se han seleccionado 14 proyectos.

Los proyectos valencianos seleccionados son 'Cosas de chicos' de LobaLoba (València), 'El mejor del mundo' de The Fly Hunter (València), 'Entre escenas' de Langosta Films (Alicante), 'La casa de tócame, Roque' de Instituto Cinematográfico Europeo (València), 'La mujer de hierro' de TV ON Producciones (València), 'Los cómplices' de Beniwood Producciones (València) y 'Ultra todo' de Amora Producciones (València).

El comité de selección también ha elegido 'Ananda' de Encarna Mooovies (Santander), 'La novia de la muerte' de Nadadora Films (Almería), 'La presa' de Centuria Films (Madrid), 'La vida infinita' de Meridional Producciones (Madrid) y'Las piedras de Luna' de Estación Cinema (Zaragoza). Las dos series de ficción son 'Trece gatos' de Aire de Cinema (Pego) y 'Benalomar' de Cinema Filles (València).

PROMERCAT DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Está dirigida a largometrajes de ficción realizados por empresas productoras valencianas, o con mayoría valenciana, y finalizados después de 2025 o en fase postproducción, que buscan distribución o venta. Los proyectos seleccionados, tanto los finalizados como los que estén en proceso de finalización, tendrán la oportunidad de realizar una presentación ante otras empresas distribuidoras. Se facilitarán los visionados online de las películas a las distribuidoras interesadas.

En la selección de proyectos se ha valorado que la financiación esté asegurada, la fase o el estado de la producción o haber obtenido una ayuda a la producción, al desarrollo o al guion del Institut Valencià de Cultura o de otra institución pública. Los proyectos seleccionados son 'El violinista' de TV ON Producciones (València) y 'Alma Blanca' de Asismaval Producciones (València).