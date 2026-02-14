El IVIA digitaliza la granja porcina para conseguir una producción más "sostenible y respetuosa"

El IVIA digitaliza su granja porcina para avanzar hacia una producción más sostenible y respetuosa con el bienestar de los animales y rentable para el sector ganadero - GVA

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha puesto en marcha la digitalización de la granja porcina para avanzar hacia una producción más "sostenible y respetuosa" con el bienestar de los animales y ganaderos.

Mediante la implementación de tecnología de Ganadería de Precisión (PLF), el Centro de Investigación y Tecnología Animal (CITA) de Segorbe (Castellón) persigue estudiar estrategias que permitan "mejorar la sostenibilidad de la producción porcina", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta tecnología utiliza sensores, inteligencia artificial y herramientas digitales para el seguimiento en tiempo real del comportamiento y la salud de los animales, así como los parámetros ambientales de las granjas en las que se encuentran.

El Proyecto PigLF, en concreto el subproyecto liderado por el IVIA, abordará la implementación de esta tecnología para "refinar" las actuales prácticas nutricionales y de manejo y, con ello, "mejorar la eficiencia alimentaria, el bienestar y la sostenibilidad de la producción porcina", ha afirmado.

En concreto, se van a llevar a cabo ensayos en los que se evaluarán los rendimientos productivos, la eficiencia alimentaria, el comportamiento alimentario y de bebida, indicadores de bienestar animal y emisiones de gases en cerdos de cebo.

Dicho esto, estos ensayos incluirán el testaje de diferentes estrategias de alimentación, basadas en la incorporación de subproductos agroindustriales fibrosos en las dietas, y de estrategias de manejo, basadas en la densidad de alojamiento y el estrés térmico.

"Estos aspectos resultan de especial interés para el sector porcino en el contexto actual, en el que la economía circular, la lucha contra el cambio climático y el bienestar animal adquieren una relevancia creciente a nivel europeo", ha subrayado.

La administración ha explicado que el conocimiento generado en este proyecto es "esencial" para comprender las respuestas del animal frente a retos relevantes en el campo de la alimentación y manejo, y ayudar en la toma de decisiones para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad del sector porcino.

Alba Cerisuelo y Aranzazú Villagrá son las investigadoras responsables del proyecto en el CITA, y los socios de esta línea de investigación son la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de València, la Universidad CEU-Cardenal Herrera, y la Universidad Politécnica de Madrid.

El proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE, programa operativo FEDER 2021-2027.