La IX Asamblea General de la Asociación Sicele destaca "la apuesta decidida" por la oferta formativa lingüística

VIU, anfitriona de SICELE - VIU

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Valencia (VIU), a través de su Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, se ha convertido en sede de la IX Asamblea General de la Asociación Sicele, organismo que junto al Instituto Cervantes, vela por el desarrollo y la implementación del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera.

El director académico del Instituto Cervantes y secretario ejecutivo de la Asociación Sicele, Álvaro García Santa-Cecilia, ha agradecido "la acogida de la Universidad Internacional de Valencia, como anfitriona de esta nueva reunión de la asamblea" y para "poner en valor los avances conseguidos hasta la fecha, que, sin duda, contribuyen a la mejora de las prácticas y los programas de las universidades asociadas, que son referente para el resto de instituciones dedicadas a la enseñanza y certificación lingüística del español".

La IX Asamblea ha estado presidida por la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner Larza, quien ha valorado como "un privilegio" el ser anfitriones de esta asamblea, tanto por la importancia de las instituciones participantes como por el hecho de que su actividad "entronca directamente con una de las señas de identidad de VIU: el uso de la lengua española como vehículo para el aprendizaje, la divulgación y el intercambio de conocimiento entre comunidades académicas y científicas a lo largo del globo".

Eva Mª Giner también ha destacado "el crecimiento del español como idioma vertebrador del aprendizaje, la producción científica y la creación literaria", así como el papel de las universidades que "no debemos limitarnos a usar el español, sino que debemos convertirnos en sus principales embajadores".

"Debemos abordar el compromiso innegociable de impulsar su aprendizaje, a través de nuestra actividad en distintos campos del saber y mediante una apuesta decidida de oferta académica de calidad en el ámbito de las humanidades, la lengua y la literatura", ha aseverado.

La IX Asamblea general de la Asociación Sicele se ha celebrado en México, Colombia, Perú, Cuba, Chile, Argentina y España, con la participación de rectores y vicerrectores de las más relevantes instituciones universitarias españolas y latinoamericanas.

En la ciudad de València se han reunido representantes del Instituto Cervantes, de la Asociación Sicele y de universidades como la Universidad Internacional de Valencia (VIU), de la Universidad de Salamanca, la Universidad Ricardo Palma de Lima (Perú), la Universidad ITM de Medellín (Colombia), la Universidad de León, la Universidad de Alicante, la Universidad de Murcia, la Universitat Jaume I y la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras importantes universidades.

Entre los "éxitos" presentados en la IX Asamblea están, la gran acogida del VII Congreso Internacional Sicele, celebrado el pasado año en Lima; la consolidación del sello Sicele y su procedimiento de obtención; y la apertura hacia nuevos objetivos, establecidos en sus estatutos fundacionales, como la formación en la evaluación en ELE y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la certificación del español como lengua extranjera, entre otros.

También, se ha abordado los retos que se presentan para el futuro, entre los que destaca el consolidar una red panhispánica de colaboración académica en el ámbito de la certificación y la formación docente en ELE.