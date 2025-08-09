La IX edición de 'Cultura a les Pedanies' concluye con la asistencia de 1.200 personas y más de 50 eventos - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Cultura a les Pedanies' ha finalizado su novena edición con la asistencia de 1.140 personas y más de 50 eventos organizados, lo que "reafirma la confianza" de las alcaldías pedáneas en esta iniciativa de cultura itinerante promovida por la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València.

En este sentido, el consistorio ha destacado en un comunicado que, tras cinco semanas de actividades en 19 núcleos de población descentralizados de la ciudad de València, se han realizado más de 50 eventos culturales de todo tipo, en los que la participación de la ciudadanía "ha crecido respecto a años anteriores", por lo que "se confirma que también cuenta con el apoyo del público". Se estima que la asistencia a los eventos en su conjunto ha sido de unas 1.140 personas aproximadamente.

El cambio de fechas de la campaña, que en esta edición ha vuelto a su calendario original en primavera, "ha sido un factor clave del éxito de la campaña, pues la coincidencia con días más largos y de mejor temperatura, así como con eventos paralelos promovidos desde las alcaldías de las pedanías, ha animado a los vecinos y vecinas a disfrutar de estos eventos al aire libre", ha afirmado el Ayuntamiento.

Desde el consistorio han resaltado que la programación "ha estado conformada atendiendo a criterios técnicos, sin dejar de estar consensuada con los responsables de cada pedanía, que han avalado las propuestas realizadas con toda confianza". La experiencia resultante "ha sido muy grata al comprobar las buenas críticas recibidas tras cada actuación o actividad por parte de los asistentes", han agregado.

La campaña 'Cultura a les Pedanies', organizada por la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, apostó este año por un incremento del presupuesto en un 23 por ciento respecto al de 2024. Diversidad de propuestas artísticas y espectáculos musicales de nueva producción han sido algunas de las propuestas destacadas de este año, con tributos a grandes voces y grupos y compañías con seguimiento "transversal" por parte de "todo tipo de públicos".