La izquierda asegura que no fue informada de que técnicos llamados a la comisión de VPP de Alicante querían "colaborar"

Imagen de los ediles de PSPV, Compromís y EU-Podem miembros de la comisión municipal sobre VPP en el Ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, han reclamado la "convocatoria urgente" de una sesión extraordinaria de la comisión municipal de viviendas de protección pública (VPP) porque "varios de los funcionarios inicialmente previstos para comparecer, cuya ausencia fue comunicada" a este órgano, "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", circunstancia que, según estas formaciones, "no fue trasladada a los miembros de la comisión ni a los grupos municipales en tiempo y forma".

Así lo han manifestado en un escrito, con fecha de este viernes, dirigido a la presidencia de la comisión, después de que cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer este martes no lo hicieran.

Este órgano acordó anteriormente solicitar varias comparecencias, que son voluntarias. De estas seis fijadas, solo acudió un exfuncionario que ya esta jubilado y que trabajó en un periodo en el que se tramitaron cuestiones relativas a la parcela municipal que fue enajenada y sobre la que luego se construyeron esos pisos del residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza.

En ese escrito, recogido por Europa Press y que está firmado por los portavoces de PSPV, Compromís y EU-Podem, que son Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé, respectivamente, han indicado que, "de confirmarse estos hechos", se habría producido "una ocultación de información relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados" y "una alteración del normal funcionamiento de la comisión, al impedir o condicionar la participación de comparecientes clave".

También "una vulneración del derecho de los grupos municipales a ejercer su función de control, afectando directamente a los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la actuación pública".

PSPV, Compromís y EU-Podem consideran que "estos hechos no solo desvirtúan el mandato del pleno que dio origen a esta comisión, sino que puede suponer vaciar de contenido la misma, desvirtuándose la función de control que debe ejercerse por los grupos políticos en su función fiscalizadora".

REUNIÓN "URGENTE"

Por todo ello, han solicitado que se convoque de forma "urgente" una sesión de la comisión, "con carácter monográfico", para "dar cuenta de los hechos descritos", "depurar responsabilidades en relación con la falta de traslado de información a la comisión" y que "se informe expresamente sobre las decisiones adoptadas por los órganos o responsables municipales en relación con la gestión de estas comparecencias y la no comunicación de dicha información a la comisión", así como "garantizar el acceso completo a toda la documentación y comunicaciones existentes".

Además, han pedido "que en dicha sesión se incorpore y ponga a disposición de todos los grupos municipales" la "totalidad de las comunicaciones, escritos o manifestaciones realizadas por los funcionarios en relación con su disposición a colaborar con la comisión".

También "cualquier informe, nota o documento interno vinculado a la gestión de estas comparecencias" y "que se adopten las medidas necesarias para asegurar la comparecencia efectiva de los técnicos que hayan manifestado su voluntad de colaborar, o, en su defecto, se habiliten mecanismos formales para la incorporación de sus aportaciones al expediente de la comisión".

"DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES"

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Barceló (PSPV) ha exigido "explicaciones, depuración de responsabilidades y que salga a la luz todo lo que", según ha sostenido, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), "está intentando tapar sobre el escándalo de Les Naus". "Queremos saber quién dio la orden de ocultar a la comisión la disposición de los funcionarios a colaborar, porque es algo gravísimo", ha apostillado.

"No vamos a permitir que una comisión creada para esclarecer un pelotazo en la adjudicación de vivienda pública se convierta en una herramienta para encubrirlo", ha enfatizado la portavoz socialista, para luego sentenciar: "Barcala tiene que aclarar quién tomó esta decisión y con qué objetivo. Vamos a llegar hasta el final, y el PP no tendría que tener miedo a que se conozca toda la verdad".

"OCULTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN"

Por otro lado, Mas (Compromís) ha dicho que están "hartos" de que "mientan", "escondan información" y haya "ocultación de documentación". "Hartos de que este proceso que persigue investigar esta estafa a los alicantinos se dilate. Vamos a pedir y depurar responsabilidades", ha resaltado.

El portavoz de la coalición valencianista ha acusado al presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar (PP), de mentir en la reunión celebrada el martes "porque afirmó que no querían comparecer los técnicos, cuando en verdad dos de ellos sí que estaban dispuestos a comparecer, no presencial", pero sí a contestar "preguntas por escrito".

"Este hecho se nos ocultó, nos mintieron y obviamente la oposición responsable pide responsabilidades y vamos a llegar hasta el final. Los alicantinos tienen el derecho a saber toda la verdad y deben recuperar ya la confianza en los Ayuntamiento y todo pasa por depurar responsabilidades", ha zanjado Mas.

"NO SE PUEDE JUGAR"

En la misma línea, Copé (EU-Podem) ha aseverado que en ese escrito los tres grupos de izquierdas reclaman "verdad, transparencia y respeto a la comisión", ya que, "si había técnicos dispuestos a colaborar, la comisión tenía derecho a saberlo".

"No se puede jugar con una comisión creada por el pleno. Ocultar información relevante vacía de contenido la función de control democrático que nos corresponde ejercer. La ciudadanía merece saber qué pasó en Les Naus, pero también si ahora se está dificultando que se investigue con normalidad", ha agregado.

Y ha concluido: "Si no hay nada que esconder, que se entregue toda la documentación y comparezca quien tenga que comparecer. Esto no va de partidos. Va de instituciones limpias, de rendición de cuentas y de respeto a la democracia municipal".