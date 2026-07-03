La izquierda exige que comparezca Barcala tras las declaraciones de un exedil del PP de Alicante sobre Les Naus

Los portavoces de Compromís, PSPV y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas (i), Ana Barceló (c) y Manolo Copé (d), en la rueda de prensa ofrecida este viernes - EUROPA PRESS

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV del Ayuntamiento de Alicante, con el apoyo de Compromís y EU-Podem, ha registrado este viernes un escrito para pedir la comparecencia "urgente" del alcalde Luis Barcala (PP) en la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) para que dé "explicaciones" después de que este jueves el exconcejal 'popular' Toni Gallego dijera en Les Corts, en la comisión de investigación de Les Naus, que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso e investigada en la causa judicial al respecto-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Los grupos de izquierdas han insistido en que Barcala dimita, mientras Vox, que poco después de trascender la polémica del residencial sí se sumó a la petición para que el alcalde dejara el cargo, ha señalado que el primer edil "tiene que dar las explicaciones oportunas" y se ha preguntado "quién más lo sabía".

Las declaraciones de Gallego en Les Corts llegaron después de que Barcala se remitiera este lunes al pleno extraordinario del 5 de febrero de 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento del caso el 27 de enero.

Por ello, la oposición de izquierdas ha pedido la convocatoria de una comisión "urgente" y "extraordinaria" en la que el primer edil dé las "explicaciones oportunas". Además, han indicado que elevarán la petición de dimisión de Barcala como alcalde de Alicante al 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

De otro lado, el vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión de VPP en el Ayuntamiento, Manuel Villar (PP), no ha respondido este viernes a preguntas de los medios relativas a este tema y que se le han trasladado después de los tres minutos de silencio convocados a las puertas del consistorio en señal de repulsa por el doble crimen machista de este jueves en La Cañada del Fenollar.

"GRIETA ENORME EN LA VERSIÓN" DE BARCALA

En este contexto, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha aseverado que Gallego ha revelado en Les Corts "cosas trascendentes, graves, gravísimas, no solo políticamente, sino institucionalmente", ya que, con sus declaraciones, ha abierto "una grieta enorme en la versión de Luis Barcala", según la socialista.

De acuerdo con Barceló, en el periodo en el que supuestamente la exedil de Urbanismo comunicó al entonces concejal de Hacienda que tenía una vivienda adjudicada en Les Naus, el alcalde retiró las competencias de Patrimonio a Gómez para dárselas a Gallego.

"No se trataba de una simple reorganización, podía haberlo hecho también con otras concejalías, simplemente era un cambio premeditado y meditado porque debía de conocer que Rocío Gómez tenía una incompatibilidad", ha sostenido.

En relación con esta posible revelación de Gómez a Gallego, la portavoz socialista ha apuntado que "no se produce en el ámbito de una conversación privada", sino que "se produjo en el propio equipo de gobierno", por lo que, a su juicio, "esto cambia totalmente y completamente el escenario político que hasta ahora estaba manteniendo el señor Barcala".

"PRESUNTO ENCUBRIMIENTO"

En la misma línea, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha resaltado que "el fichaje estrella" de Barcala, en referencia a Gallego, "ha estrellado a su alcalde", al tiempo que cree que su "amiga", la exedil de Urbanismo, lo "ha hecho caer". "No estamos ante una estrategia política, estamos ante un presunto encubrimiento", ha agregado.

Asimismo, Mas ha remarcado que Compromís comenzó a investigar las adjudicaciones de las VPP del residencial Les Naus en julio de 2024, mes en el que Barcala quitó "las competencias de Patrimonio a Rocío Gómez".

En este sentido, el portavoz de la coalición ha cuestionado si llamó la cooperativa al equipo de gobierno para anunciar que el grupo municipal valencianista estaba en proceso de investigación. También ha asegurado que en el pleno de julio de 2024 el alcalde "sabía que ya no respondía" Gómez, ya que "le dio la palabra" a Gallego, según ha recalcado.

De igual forma, ha sostenido que Barcala contradice "la versión de la cooperativa" trasladada por el promotor, Francisco Ordiñana, de Fraorgi, quien "en sede judicial" declaró como investigado que se reunió con Gómez y el primer edil, algo que este último negó en el pleno de este lunes.

"Estamos hartos de estos señores, hartos este equipo de gobierno que miente y que ha permitido la utilización suelo público para que unos sinvergüenzas se aprovecharan de ello", ha concluido.

Desde EU-Podem, su portavoz, Manolo Copé, ha incidido en que "tanto si lo sabía como si no lo sabía", el alcalde "debe dimitir", en caso de tener conocimiento de la adjudicación de una VPP a un miembro del equipo de gobierno, porque "ha mentido públicamente en el pleno y a la ciudadanía alicantina durante un año y medio", y, en caso contrario, por "no controlar nada", ha recalcado.

LA IZQUIERDA PIDE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE

Así, la portavoz del PSPV en el consistorio ha alertado de que Barcala "lo único que ha hecho es administrar silencios" y ha manifestado que el primer edil "no puede convertirse en un encubridor de lo que ha ocurrido" y "tendrá como única salida presentar su dimisión".

Igualmente, Compromís ha pedido, de nuevo, la dimisión del alcalde, al tiempo que ha asegurado que desde la coalición elevarán en el Congreso de los Diputados esta petición a Feijóo, líder nacional del PP.

En este sentido, Copé ha asegurado que elevarán la petición de dimisión de Barcala a Feijóo y también a Pérez Llorca, porque "no puede mirar para otro lado cuando el problema está en su propia casa". "Alicante merece un alcalde honesto y sincero", ha añadido.

VOX: "¿QUIÉN MÁS LO SABÍA?"

Desde Vox, que también está en la oposición, han reclamado explicaciones al alcalde y han afirmado, en un comunicado, que "el hecho de que la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, cinco minutos antes" del pleno de julio del 2024 "le pidiera" a "Gallego que respondiera a la pregunta relativa a la promoción de Les Naus porque ella no podía hacerlo al ser adjudicataria de una vivienda" allí "ponen de manifiesto un hecho de enorme relevancia política". "¿Quién más lo sabía?", se ha preguntado.

Asimismo, ve "cuanto menos curioso" que "solo unos días antes de la celebración" de ese pleno "se produjera un cambio de competencias en Patrimonio" de Gómez a Gallego. Y considera que si la versión que dio el jueves el exedil del PP en Les Corts es cierta, "resulta evidente" que la exconcejala imputada "era plenamente consciente de que su condición de adjudicataria comprometía, al menos desde el punto de vista político y ético, su intervención pública sobre ese expediente, y como consecuencia de ello el alcalde tiene que dar las oportunas explicaciones, porque conforme han transcurrido las comparecencias surgen más dudas con respecto a este asunto".

"Desde Vox exigimos que se esclarezca qué cargos públicos participaron en la gestión de la promoción de Les Naus, quién tomó cada decisión y por qué se actuó de esa manera. La confianza en las instituciones exige ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas", han señalado.

Y han apuntado: "La depuración de responsabilidades penales corresponde exclusivamente a los tribunales. Las responsabilidades políticas, en cambio, deben exigirse en el ámbito institucional, porque los alicantinos tienen derecho a saber si quienes ocupaban cargos públicos actuaron con la imparcialidad y la diligencia que su función exigía".