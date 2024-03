James encabezan las nuevas confirmaciones de Deleste Festival

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los británicos James, toda "una leyenda en excelente estado de forma", encabezan las nuevas confirmaciones de la XII edición de Deleste Festival, que se celebrará los próximos 17 y 18 de mayo en los Jardines de Viveros de València.

La banad se suma a los también ingleses The K's y los valencianos Anouck The Band. Estas tres bandas se añaden a los ya confirmados Editors, Sleaford Mods, Triángulo de Amor Bizarro, Twin Atlantic, Cora Yako y Gazella en un festival "boutique y urbano, que apuesta por combinar estrellas internacionales y valores nacionales con talento emergente en un único escenario", destaca la organización en un comunicado

Con más de 25 millones de álbumes vendidos a lo largo de sus 42 años de carrera, los de Manchester son sin duda una de las bandas esenciales para entender el devenir de la escena británica, y por extensión del pop mundial, de las últimas décadas. Hits de la talla de "Say Something", "Sit Down", "Laid" y "Come Home", entre muchos otros, rubrican una trayectoria tan dilatada en el tiempo como exitosa, que les llevó incluso a romper récords en EE.UU. de la mano del afamado productor Brian Eno y su quinto y archiconocido álbum de estudio, también titulado "Laid".

Tras una pausa de siete años iniciada en 2001, la banda regresó a escena con el triunfal "Hey Ma", un retorno de lo más aplaudido al que seguirían nuevos álbumes no menos celebrados como "La Petite Mort", "Girl at the End of the World", "Living in Extraordinary Times", "All the Colors of You" o el todavía reciente "Be Opened by the Wonderful", que han ido desvelando paso a paso una segunda edad de oro de la banda británica.

Otros británicos que se suman a esta nueva entrega de Deleste Festival son The K's. Oriundos de Earlestown, en Merseyside, estos cuatro jóvenes que admiran por igual a The Libertines que a Talking Heads se han convertido en una de las sensaciones de la escena de su país. Como muestra, un botón (o dos): en los últimos doce meses, su exitosa gira ha colgado el cartel de sold out allá por donde ha pasado y les ha llevado a escenarios tan prestigiosos como el mismísimo Royal Albert Hall o a festivales tan multitudinarios como el Isla de Wight.

Los últimos en añadirse al espectacular cartel del festival valenciano jugarán en casa: Anouck The Band, una banda emergente que empieza ya a dejar de ser una mera promesa para convertirse en toda una realidad, gracias a su inspirada fusión de estilos --del soul al disco, pasando por el synth pop y el R&B más contemporáneo-- y trabajos tan elegantes como el EP "Las horas", publicado el verano pasado.