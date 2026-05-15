Los Jaume I alcanzan el récord de Premios Nobel: Reúnen a 25 en el jurado de su 38º edición

El presidente de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, junto con el presidente ejecutivo de la misma, Javier Quesada, presentan en rueda de prensa las novedades de la 38 edición de la Reunión de Jurados de los Premios Rei Jaume I - FUNDACIÓN JAUME I

Un total de 240 candidaturas, el 28% mujeres, optan a los siete galardones que se darán a conocer el próximo 2 de junio

VALÈNCIA, 15 May. (EURPA PRESS) -

Los Jaume I alcanzan su 38º edición con un récord de Premios Nobel en su jurado: Habrá 25 entre el centenar de empresarios y científicos de reconocido prestigio que deliberarán para elegir a los galardonados en las siete categorías en un fallo que se comunicará el martes 2 de junio.

Así, lo han anunciado este viernes el presidente de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, junto con el presidente ejecutivo de la misma, Javier Quesada, en rueda de prensa, para informar de la 38 edición de la Reunión de Jurados, a los que este año se incorporan el doctor Benjamin List, Premio Nobel de Química 2022 (Alemania), y el doctor Gary Ruvkun, Premio Nobel de Medicina 2024 (Estados Unidos). Los Jaume I se consolidan así como "la mayor concentración de Premios Nobel de Europa en un evento de estas características".

En ese edición se han presentado un total de 240 candidaturas, de las cuales el 28% son mujeres. "El porcentaje no es lo elevado que nos gustaría, pero nos sentimos satisfechos porque cada vez están más representadas y su presencia ha ido creciendo desde el inicio, sobre todo en la última década", ha recalcado Quesada.

Por categorías, Investigación Básica ha recibido 44 candidaturas, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial cuentan con 42 candidaturas cada una, Investigación Clínica y Salud Pública suma 33, Investigación Biomédica 32, Protección del Medio Ambiente 31 y Economía 16 candidaturas.

Por su parte, el presidente, Vicente Boluda, ha recalcado la importancia de estos premios para "tender puentes entre la ciencia, la investigación y las empresas porque si la investigación no tiene traslado a las empresas no tiene traslado a la población". "Tenemos los mejores premios de España para la gente que está en España porque cada vez es más frecuente los extranjeros que se integran en nuestro sistema y son candidatos y ganadores", ha añadido Quesada.

El jurado se reunirán el 2 de junio en Capitanía General o Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) con la lectura de la declaración institucional que cada año se aprueba. El pasado año los jurados de la 37 edición de los Premios Rei Jaume I solicitaron revertir "la política errónea" de "recortes abruptos" en la financiación proyectos científicos, tecnológicos y empresariales" de los Estados Unidos que, advirtieron, "en última instancia, debilitará la seguridad nacional y el ritmo del progreso". "Esta declaración entiendo que está todavía en vigor y con más razón", ha señalado Quesada preguntado por la situación internacional generada tras el acceso a la presidencia de EEUU de Donald Trump.

Después, tendrán lugar las reuniones de los jurados en las que se deliberarán quiénes son los siete galardonados de la 38 edición y los ganadores serán proclamados en el Palau de la Generalitat

Previamente, como cada año, dentro del programa de actividades de los Premios Nobel, los integrantes del jurado visitarán diferentes centros de investigación, universidades e institutos de la Comunitat Valenciana. Además, este año volverán a desplazarse a un centro afectado por la dana de 2024. En esta ocasión, el Premio Nobel Barry Barish visitará el IES Salvador Gadea de Aldaia, donde podrá compartir experiencias con estudiantes y profesorado.

La jornada del lunes incluirá también la tradicional comida entre Premios Nobel, jurados y jóvenes doctorandos y postgraduados de las universidades valencianas, así como varios coloquios centrados en Economía, Biomedicina y Ciencias Básicas. Como novedad en esta edición, la alcaldesa de València ofrecerá una recepción oficial en el Ayuntamiento a los Premios Nobel y miembros del jurado, tras la cual se realizará una visita guiada por el edificio consistorial.

Los Premios Nobel también podrán disfrutar de la mascletà que se disparará a las 20 horas del día 1 en la Plaza del Ayuntamiento. "Fuegos artificiales hay en muchas partes del mundo, pero una mascletà no", ha recalcado.

CAMPAÑA "ANTI PREMIOS REI JAUME I"

Para promocionar los galardones, la Fundación ha puesto en marcha la campaña los 'Anti Premios Rei Jaume I' para denunciar las dificultades y obstáculos que todavía afrontan científicos, investigadores y emprendedores en España poniendo el foco en problemas como la falta de financiación, la temporalidad crónica en los contratos o la fuga de cerebros.

"Llevamos casi 40 años reconociendo el talento y reclamando más apoyo para la ciencia y el emprendimiento. Este año hemos querido darle la vuelta al planteamiento y visibilizar precisamente aquello que frena ese talento", ha explicado Javier Quesada.

Para ello, la campaña utiliza como símbolo la figura del Rei Jaume I, coincidiendo además con el 750 aniversario de su muerte, aunque reinterpretada desde una perspectiva crítica. "Si normalmente representamos al Rei Jaume I sobre su caballo, este año hemos querido mostrar justo lo contrario: el peso y las dificultades que soportan nuestros científicos y emprendedores para sacar adelante sus proyectos", ha señalado Quesada.

"Ojalá estos antipremios no tengan más ediciones porque eso significaría que, por fin, habríamos conseguido el apoyo y la visibilidad que la ciencia y el emprendimiento merecen", ha concluido